Rhein-Erft-Kreis – Für viele Genießer ist der Herbst die schönste Zeit des Jahres. Sobald die Nächte länger werden, dominieren Kürbis, Trüffel, Pilze, Endivien- und Feldsalat, Wildgerichte, Äpfel und Birnen den Speiseplan. Wir haben vier Restaurants besucht, die neben ihren Standardgerichten vor allem für ihre saisonalen Highlights einen Besuch wert sind.

Restaurant Tornerò in Hürth

Die italienische Band „I Santo California“ hatte in den 1970er- Jahren ihre erfolgreichste Zeit. Ihr größter Hit Tornerò hat es Sorino Doci angetan. „Ich habe den Song schon immer gerne für meine Frau gesungen“, sagt der Gastronom. So entschloss er sich, sein Restaurant, das er gemeinsam mit Ehefrau Vandana leitet, nach diesem Gassenhauer zu benennen. Das ist nun drei Jahre her. Damals öffnete das Ristorante Tornerò in Hürth. Erst führte Vandana Doci das Lokal alleine.

„Wir fuhren damals zunächst zweigleisig, weil ich gleichzeitig noch das Restaurant Marilyn im Kölner Giga-Center leitete“, blickt Doci zurück. Inzwischen konzentriert sich der Chefkoch gemeinsam mit seiner Frau auf das Hürther Restaurant, zu dem auch ein kleines Hotel gehört.

Gastgeber Sorino Doci in der Küche. Copyright: Michael Sachse

Pizza, Pasta sowie italienische Klassiker wie Saltimbocca alla Romana oder Scaloppine al Vino Bianco sind typische Standardgerichte. Für kulinarische Abwechslung sorgen die Docis über die Wochenkarte, auf der die saisonalen Highlights stehen. Im Herbst und Winter nutzt der Hausherr und Chefkoch gerne seinen engen Draht zu einem Jäger aus der Eifel. So wird in den kommenden Wochen immer wieder Reh, Hirsch oder Wildschwein von der Saisonkarte locken.

Dann gibt es entweder Rehrücken mit Steinpilzen und Kartoffelpüree (32,50 Euro) oder Pasta mit Rehgulasch (17 Euro). Zu den herbstlichen Schlagern zählen außerdem Kürbis-Kokos-Suppe mit Shrimps (6,90 Euro) oder hausgemachte Ravioli mit Perlhuhn und Trüffel (14,90 Euro). Dazu schmecken sowohl sardische Weine aus der Heimat des Gastgebers als auch eines der drei Fassbiere. Gezapft wird neben Reissdorf Kölsch und Bitburger Pils auch das italienische Birra Moretti.

Tornerò, Krankenhausstraße 26, 50354 Hürth, 0157/32288033, täglich außer mittwochs 17 bis 22 Uhr.

www.tornero-huerth.de

WirtzHaus in Wesseling

Leicht versteckt unweit des Freizeitgeländes Entenfang im Wesselinger Ortsteil Keldenich steht das „WirtzHaus“. Sabine Rodoy organisiert den Service seit der Eröffnung vor 24 Jahren. 2018 hat sie schließlich die Leitung gemeinsam mit Chefkoch Michael Knoblich übernommen, der inzwischen auch den kulinarischen Herbst eingeläutet hat. Es geht noch eine Spur deftiger zu als üblich. Das kulinarische Motto lautet dabei „Kölsches Oktoberfest“.

Angelika Schwickrath und Daniel Jocic organisieren den Service im Wesselinger WirtzHaus. Copyright: Michael Sachse

Vorweg können sich die Gäste nun bei Flädlesuppe, einer hausgemachter Rinderkraftbrühe mit Pfannkuchen-Streifen, aufwärmen. Anschließend sorgen Schweinebraten mit Apfelrotkohl und Kartoffelklößen (14,50 Euro) oder Himmel un Ääd, gebratene Blutwurst auf Apfel-Kartoffelpüree mit gebratenen Apfelscheiben und Röstzwiebeln (15 Euro) für lukullische Höhepunkte. Abrunden lässt sich der herbstliche Schmaus mit einem Dessert wie Armer Ritter an lauwarmem Pflaumenkompott mit Vanilleeis und Sahne (7,90 Euro). Die Fassbiere heißen Gaffel Kölsch, König Pilsner, Benediktiner Weizen und Tegernseer hell. Das Getränkesortiment umfasst zudem eine beachtliche Zahl an Longdrinks, Cocktails und Digestifs.

WirtzHaus, Oberdorfstraße 2, 50389 Wesseling-Keldenich, 02236/947600, montags bis freitags ab 17 Uhr, samstags ab 16 Uhr und sonntags ab 11 Uhr.

www.wirtzhaus.com

Christof’s Restaurant in Bedburg

Manchmal ist innere Einkehr der beste Ratgeber. Christof Hölscher jedenfalls hat einst auf dem Jakobsweg die nötige Inspiration erhalten, um die Weichen für seine Zukunft zu stellen. In Frankreich verbrachte er damals zwei Monate in der Küche einer Herberge. Danach stand der Berufswunsch fest. Die Ausbildung zum Koch absolvierte Hölscher im Münstermanns Kontor in Düsseldorf. Anschließend sammelte er weitere Erfahrungen im Breidenbacher Hof und im Söl´ring Hof auf Sylt. Später arbeitete er in verschiedenen Kochschulen und im Naturhotel Forsthofgut im österreichischen Leogang. Jetzt hat der 33-Jährige im Bedburger Ortsteil Alt-Kaster den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Als Wirkungsstätte dient ein mehr als hundertjähriges Gebäude, das zuvor als Pfannkuchenhaus betrieben und zuletzt über insgesamt fünf Jahre saniert worden war.

Christof Hölscher bietet in seinem Restaurant in Bedburg-Kaster neben Fisch und Fleisch auch vegane Gerichte an. Copyright: Michael Sachse

Die Saison spielt eine ebenso zentrale Rolle wie regionale Produkte. Zusätzlich nutzt der Gastgeber gerne die familiären Bande. Onkel und Cousin betreiben eine Bäckerei in Grevenbroich und liefern das Sauerteigbrot. Ein weiterer Onkel ist Metzger, und der Cousin seiner Mutter schließlich sorgt für Eier und Kartoffeln. Hölscher verfügt über eine Zusatzqualifikation als veganer Koch. Diesen Trumpf spielt er ebenfalls aus.

Auf seiner Herbstkarte entdecken wir Vorspeisen wie Spitzkohlroulade mit Champignon-Mohn-Füllung, Kartoffelchips und Orangenvinaigrette (8 Euro) oder Apfel-Pastinaken-Süppchen (kleine Portion für 6,50 Euro). Das Faible für vegane und vegetarische Genüsse beweist er auch mit Speisen wie Kartoffelmousseline mit einer deftigen Spätburgunder-Jus, gebratenen Pilzen, dazu Gemüse aus dem Schmorfond, Bete-Apfel-Röllchen und Kräutersalat (18,50 Euro).

Fleisch und Fisch kommen auch auf den Teller. Typische Beispiele sind ein Duett von Lachs und Lotte mit Kürbis-Spitzkohl-Gemüse, Dinkel-Arancini und Safranschaum oder Dry Aged Ochsenbäckchen mit Sellerie-Kartoffel-Püree, Birnen-Speck-Kompott und Röstzwiebeln (je 24,50 Euro). Dazu schmecken die Fassbiere Bolten Alt, Landbräu Hell und Mühlen Kölsch. Das Weinangebot mit etwa 30 Positionen kann sich sehen lassen. Deutsche Weingüter stehen im Fokus, wobei der Gastgeber sein Faible für biologische und vegane Weine pflegt. Zu den bevorzugten Winzern gehören Christian Bamberger an der Nahe, Alexander Giesler in Rheinhessen und Michael Trenz aus dem Rheingau.

Christof’s Restaurant, Hauptstraße 46, 50181 Bedburg-Kaster, 02272/ 8064109, mittwochs bis sonntags 17 bis 22 Uhr.

www.christofs-restaurant.de

Restaurant Auerhahn in Pulheim

Zur Gilde junger ambitionierter Köche, die beizeiten den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben, zählt auch René Katzenberger. Gemeinsam mit Achim Feige leitet der 29-Jährige das Restaurant Auerhahn in Pulheim-Sinnersdorf. „Modern interpretierte Gerichte aus der klassischen Landhausküche“, so umschreibt Katzenberger seinen Stil.

Chefkoch René Katzenberger leitet das Restaurant Auerhahn in Pulheim-Sinnersdorf. Copyright: Michael Sachse

Erdige Aromen dominieren. Der Koch verwendet aktuell gerne Kohl, Bete, Pilze und diverse Gemüse wie Topinambur oder Pastinaken. Von der Saisonkarte lockt unter anderem ein Blumenkohl-Kokos-Süppchen (9,50 Euro).

Zu den aktuellen Hauptgerichten zählt Seeteufel mit Pilz-Soufflé, Liebstöckel und Mu-Err-Pilzen (33,50 Euro), Rindertatar mit Gurke, schwarzem Knoblauch, Topinambur und Shitake (15,50 Euro) oder Flanksteak, kombiniert mit Käsemuffin, Steinpilzen und Jus (26,50 Euro). Frisch gezapft werden Reissdorf Kölsch und Bitburger Pils. Das Weinsortiment basiert vornehmlich auf deutschen Tropfen. Dazu gehören unter anderem Chardonnay Quarzit von Pflüger oder Spätburgunder vom Weingut Salwey.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Es wird immer schlimmer“ Anzeige Erntediebe auf Feldern in Rhein-Erft werden dreister von Margret Klose

Kerpener Förster erwischt Holzdiebe Anzeige GPS-Tracker sollen Holz vor Diebstahl schützen von Margret Klose

Masche ist immer ähnlich Anzeige In Rhein-Erft stapeln sich die Anzeigen wegen Tankbetrugs von Udo Beissel

Auch bei den nicht-alkoholischen Getränken ist Qualität Trumpf: Es gibt Seccos von van Nahmen oder Limonaden und Säfte von Lömmelömm. Das alles lässt sich in einer anregenden Atmosphäre genießen, die durch einen hohen Innenraum samt Backsteinwänden, alten Holzbalken und einen Kamin bestimmt wird. Man wähnt sich wie in einer umgebauten Scheune.



Restaurant Auerhahn, Roggendorfer Straße 44, 50259 Pulheim-Sinnersdorf, 02238/9499506, mittwochs bis samstags 17 bis 21.30 Uhr, sonntags 12 bis 14.30 Uhr und 17 bis 21.30 Uhr.

www.restaurantauerhahn.de