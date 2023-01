Rhein-Erft-Kreis – Ein hoher Krankenstand bei den Lokführern hat in den vergangenen Wochen immer wieder zu Zugausfällen auf der Regionalbahnlinie 38 geführt. So fuhren auch am Montag (14. Juni) keine Züge auf der Strecke, Busse übernahmen den Ersatzverkehr.

„Wir können uns bei den Fahrgästen nur entschuldigen“, betonte ein Sprecher der Deutschen Bahn. „Das ist eine sehr ärgerliche Situation.“ Es sei nicht abzusehen, wann für den RB 38 wieder ein regulärer Betrieb gewährleistet werden könne. Die Bahnkunden müssen auf der Strecke ohnehin schon seit Monaten Einschränkungen hinnehmen. Wegen Bauarbeiten in Deutz enden die Fahrten aus Bedburg spätestens in Horrem. Fahrgäste, die nach Köln wollen, müssen umsteigen.

Nach Angaben des Bahnsprechers wird in der Regel nachmittags entschieden, ob am nächsten Tag ein Zugbetrieb auf der Strecke stattfinden kann. So hätten auch die Fahrgäste zumindest ein wenig Vorlauf, um bei einer Einstellung des Zugverkehrs eventuell noch umplanen zu können. (dv)