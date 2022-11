Rhein-Erft Kreis Zwei Schüler nach Unfällen leicht verletzt

Kerpen/Wesseling – Zwei Schüler sind am Donnerstag bei Verkehrsunfällen mit Autofahrern leicht verletzt worden.

In Kerpen-Horrem war ein 26-jähriger Fahrer eines Transporters auf der Bahnhofstraße unterwegs, als ein 15 Jahre alter Schüler zu Fuß über die Straße ging. Dabei stieß der Transporter mit dem Jugendlichen zusammen. Wie die Polizei mitteilt, sei der Schüler nach dem Unfall zunächst weitergelaufen und auch der Autofahrer sei weitergefahren. Zeugen hatten den Unfall jedoch beobachtet und eilten zu dem verletzten Jungen.



Zeugen sprachen den Jungen an

Sie alarmierten die Polizei und den Rettungsdienst. Die Rettungskräfte versorgten den 15-Jährigen noch an der Unfallstelle und Polizeibeamte vernahmen den Jungen und die Zeugen. Sie fuhren zur Anschrift des 26-Jährigen, befragten ihn zu dem Vorfalll und fertigen eine Unfallanzeige.

In Wesseling-Keldenich fuhr ein 81-jähriger Autofahrer gegen 16 Uhr auf der Mertener Straße in Richtung Kronenweg. Zur gleichen Zeit habe laut Polizeiangaben ein 10-jähriger Junge mit seinem Fahrrad an der Zufahrt zu einem Spielplatz auf dem Gehweg gestanden.



Er wollte in Richtung Waldorfer Straße fahren und sei dabei auf die Fahrbahn geraten. Dabei stießt das Auto mit dem Schüler zusammen. Der Junge verletze sich leicht und wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. (at)