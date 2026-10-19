Sportvereine, Karnevalsgesellschaften, aber auch Schulen und eine Kita nutzen regulär die Kronenbuschhalle in Wesseling. Doch wie die Stadt mitteilt, müssen diese erst einmal auf andere Räumlichkeiten ausweichen: Die Kronenbuschhalle wird ab Montag, 19. Oktober, geschlossen.

Schäden an der Deckenkonstruktion entdeckt

Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an der Deckenkonstruktion. Die Wesselinger Stadtverwaltung rechnet damit, dass sich die Arbeiten bis Weihnachten hinziehen werden. Entdeckt wurde der Sanierungsbedarf nach Angaben der Stadt, als Mitarbeiter vergangene Woche Leuchtstoffröhren austauschten.

Das Amt für Gebäude und Verkehrsflächen ließ daraufhin ein Gutachten erstellen, das den Handlungsbedarf bestätigte. Die Arbeiten an der Deckenkonstruktion seien notwendig, um den Betrieb der Halle aufrechterhalten zu können.

Auch Foyer und Box-Raum nicht nutzbar

Die Schließung beginnt mit dem ersten Tag der Herbstferien. Betroffen ist nicht nur die Haupthalle: Auch das Foyer und der Box-Raum im Keller stehen während der Sanierungsphase nicht zur Verfügung.

Sporthalle aus dem Jahr 1957 mit 1200 Plätzen

Die Kronenbuschhalle wurde laut Angaben der Stadt 1957 erbaut und dient vor allem als Sporthalle. Mit einer Gesamtfläche von 1161 Qudratmetern bietet sie auf einer Tribüne 434 Zuschauern Platz. Die Sporthalle wird aber auch für größere Veranstaltungen genutzt, und bietet nach Angaben der Stadt mit Bestuhlung 1200 Plätze.

Informationsgespräch mit Vereinen und Schulen

Durch die Arbeiten an der Decke bricht ein zentraler Veranstaltungs- und Trainingsort in Wesseling für mehrere Monate weg. Für Freitag hatte das städtische Amt für Kultur, Sport und Städtepartnerschaften die betroffenen Vereine und Karnevalsgesellschaften zu einem Informationsgespräch ins Rathaus eingeladen. Ziel des Treffens war es, über die bevorstehende Schließung zu informieren und gemeinsam nach Lösungen für die wegfallenden Hallenzeiten zu suchen. Auch eine Kita und zwei Schulen nutzen die Kronenbuschhalle. Mit den Leitungen der betroffenen Schulen und der Kita seien bereits Gespräche aufgenommen worden, heißt es in der Mitteilung der Stadt Wesseling.

Vereine müssen auf andere Hallen ausweichen

Die Herausforderung ist erheblich: Vereine, die ihre Trainingszeiten in der Kronenbuschhalle verlieren, müssen in den kommenden Wochen auf andere städtische Hallen ausweichen.

Karnevalssession als drängendste Frage

Besonders drängend ist die Situation mit Blick auf die bevorstehende Karnevalssession. Karolin Beloch, Beigeordnete für Schule, Kultur und Sport, betonte die Dringlichkeit: „Diese Schließung kommt für uns alle sehr kurzfristig. Das ist eine große Herausforderung für die Nutzerinnen und Nutzer der Halle, für uns als Verwaltung und auch für die, die die übrigen städtischen Hallen nutzen und in den kommenden Monaten zusammenrücken müssen.“

Gleichzeitig erklärte Karolin Beloch: „Unser großes gemeinsames Ziel ist es, allerspätestens zum Jahreswechsel zum Aufbau für die Karnevalssitzungen mit den Arbeiten fertig zu sein.“

Vorbereitungen laufen, Brings spielten noch

Beloch zufolge laufen die Vorbereitungen für die Sanierung bereits auf Hochtouren. Bevor die Baufirmen am Montag die Halle übernahmen, trat am Wochenende die Band Brings dort auf.