Förderung für neues Vereinsheim TuS Wesseling erhält 185.000 Euro vom Land

Wesseling – Einen Zuschuss in Höhe von 185 000 Euro für die Sanierung des künftigen Vereinsheims erhält der Turn- und Sportverein Wesseling vom Land NRW. Die Förderung kommt aus dem Programm „Moderne Sportstätten 2022“.



Vereinsvorsitzende Monika Kübbeler zeigte sich hocherfreut. „Dieser gewaltige Zuschuss erleichtert uns die Finanzierung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen.“

Neuer Treffpunkt für alle Mitglieder

Bereits im Sommer habe die Delegiertenversammlung dem Kauf eines Wohnhauses in Urfeld in unmittelbarer Nähe des neuen Sportplatzes zugestimmt. Nun rückt das eigene Vereinsheim immer näher.



Die nächsten Schritte für den Umbau des Wohnhauses werden nun in die Wege geleitet. Dort soll ein attraktiver Treffpunkt für alle Mitglieder entstehen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Wiederaufstieg in den Premiere Cup Anzeige Wesseling Vermins holen sich den Europapokal

Zwei Wochen nach Eröffnung Anzeige Geräte an Wesselinger Spielplatz von Unbekannten beschädigt von Anica Tischler

Überflutungen verhindern Anzeige Wesseling baut Gräben für Starkregen von Anica Tischler

„Unser Dank geht an den Stadtsportverband Wesseling für die Unterstützung bei der Antragsstellung und natürlich der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen, so Kübbeler. Das Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ gilt mit einem Volumen von 300 Millionen Euro als das größte Sportförderungsprogramm, das es in NRW je gegeben hat.