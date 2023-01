Überflutungen verhindern Wesseling baut Gräben für Starkregen

Im Juli lief das Wasser von den Feldern am Hessenweg in den Württemberger Weg.

Wesseling – Auch in Wesseling hat der Starkregen Mitte Juli große Schäden durch Überflutungen angerichtet. Regenrückhaltebecken waren übergelaufen, Dämme brachen, und in Unterführungen sammelte sich teilweise mannshoch das Wasser. Das Kanalnetz war schlicht überlastet.

Um zukünftigen Starkregenereignissen vorzubeugen, nehmen die Entsorgungsbetriebe Wesseling (EBW) Baumaßnahmen für den Überflutungsschutz vor. Dies teilte die Stadtverwaltung mit.



Stadt baut Gräben und Absetzbecken

Am Hessenweg, Württemberger Weg und an der Marie-Juchacz-Straße in Keldenich werden Auffanggräben und ein Absetzbecken gebaut. Ende September soll es losgehen. Laut Stadtsprecherin Andrea Kanonenberg sollten die Bauarbeiten etwa drei Monate dauern.

Sie weist außerdem darauf hin, dass der Hessenweg in Höhe des Ortseingangs zeitweise voll gesperrt werden wird. Umleitungen werden dann eingerichtet. Für Fragen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe unter 02236/94420 zu erreichen.