Klimafreundliches Kochbuch Schulen gewinnen Klimaschutzpreis der Stadt Wesseling

Wesseling – Die Rheinschule und das Goldenberg Europakolleg haben in diesem Jahr den Klimaschutzpreis gewonnen, den die Stadt Wesseling und der Energieversorger Westenergie, ehemals Innogy, jedes Jahr vergibt. Wegen ihrer Projekte darf sich die Urfelder Grundschule über ein Preisgeld von 1500 Euro freuen. Das Wesselinger Berufskolleg wurde für sein Engagement mit 1000 Euro belohnt. Eine Urkunde von Bürgermeister Erwin Esser (SPD) gab es jeweils oben drauf.

Die Schülerinnen und Schüler der Rheinschule haben nach Angaben der Stadt bewiesen, dass sie auch in jungen Jahren ihren Teil zum Klima- und Umweltschutz beitragen. Die Kinder haben zum Beispiel Vogelhäuser aus recycelten Milchtüten und Insektenhäuser aus Papierresten gebaut. Außerdem lernten die Schüler, welche Vorteile der Kauf von regionalen Produkten bietet und wie ihre Familien Energie sparen können.

Klimafreundliches Kochbuch

In der Unterstufe des Berufskollegs war klimabewusste Ernährung ein Thema im Unterricht. „Viele Menschen wissen gar nicht, dass einige Lebensmittel eine enorm schlechte CO2 -Bilanz aufweisen“, hieß es laut Stadt in der Bewerbung der Schule. Die Schüler recherchierten die CO2 -Bilanz verschiedener Lebensmittel und stellten die sogenannten Klimakiller in einer Liste zusammen. Aus den gut bewerteten Lebensmitteln wurden Rezepte für klimafreundliches Frühstück, Mittag- und Abendessen und ein Kochbuch mit rund 80 Seiten erstellt.

Sowohl Schulen als auch Kitas, Vereine, Privatpersonen und Institutionen konnten sich für den Klimaschutzpreis bewerben und zeigen, dass ihre Projekt den Umwelt- und Klimaschutz in Wesseling voranbringen.