Wesseling – Die Kriminalpolizei hat am Freitag in Wesseling drei Wohnungen durchsucht und zwei Männer im Alter von 21 und 24 Jahren festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, für Einbrüche und Fahrzeugdiebstähle verantwortlich zu sein.

Einen 18-jährigen Komplizen hatten die Ermittler bereits am Donnerstagmorgen in einem kurz zuvor gestohlenen VW Golf dingfest machen können. Er war laut Polizei in ein Haus an der Oberwesselinger Straße eingebrochen und hatte dort neben einer Geldbörse, einem Handy und weiteren Geräten auch die Autoschlüssel der Bewohnerin erbeutet.



Wesseling: Mann schläft in einem gestohlenen Wagen ein

Mit dem vor der Tür abgestellten Wagen fuhr er davon. Mit einer Handy-Ortung konnte die Polizei den Mann jedoch an der Römerstraße ausfindig machen. Er lag schlafend in dem zuvor gestohlenen Auto und stand unter Drogeneinfluss. Ermittlungen der Polizei führten zu den anderen beiden Tätern.

Das Trio steht auch im Verdacht, sich am 19. August eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert zu haben. Wie berichtet, war dabei auch mit einem Hubschrauber nach den Männern gesucht worden, damals jedoch ohne Erfolg. (rtz)