Bei einem Verkehrsunfall im Wesselinger Stadtteil Keldenich ist am Montag (23. November) eine 16 Jahre alte Fußgängerin leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen Schulwegunfall. Rettungskräfte brachten die verletzte Schülerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr am Morgen. Ein 29-jähriger Mann war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Ford auf der Keldenicher Straße in Fahrtrichtung Flach-Fengler-Straße unterwegs. Als der Autofahrer beabsichtigte, nach links auf die Rodenkirchener Straße abzubiegen, wollte die 16-Jährige zeitgleich die Keldenicher Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmenden.

Unfallwagen war ohne Versicherung unterwegs

Bei der Unfallaufnahme stellten die alarmierten Polizisten fest, dass der Ford des 29-Jährigen über keine gültige Haftpflichtversicherung verfügte und bereits zur Entstempelung ausgeschrieben war.

Die Einsatzkräfte stellten daraufhin den Fahrzeugschein sicher, entstempelten die Kennzeichen des Wagens vor Ort und untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. Zudem fertigten die Beamten entsprechende Anzeigen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang haben die Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen des Verkehrskommissariats übernommen. (red)