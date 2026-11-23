Der Glasfaserausbau in Wesseling erreicht die nächsten Ortsteile. Wie die Pressestelle der Stadt Wesseling berichtet, sollen künftig rund 4000 Wohn- und Geschäftseinheiten in Keldenich und Wesseling-Mitte die Möglichkeit eines Glasfaseranschlusses bis in die Gebäude erhalten.

Absichtserklärung und Zeitplan

Dafür haben die Stadt Wesseling und Netcologne jetzt eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet. Im Ausbaugebiet sind 40 Kilometer neue Glasfaserleitungen geplant. Der Baustart ist für Anfang 2027 vorgesehen. Zum Auftakt des Projekts lädt Netcologne am 14. Januar 2027 zu einer Informationsveranstaltung ins Rheinforum Wesseling ein.

Glasfaser bis in die Wohnungen

Anfang 2027 sollen die Bauarbeiten in zwei Abschnitten nördlich und südlich der Autobahn starten. Anders als beim vorherigen VDSL-Ausbau enden die Glasfaserleitungen dann nicht mehr am Straßenrand, sondern reichen direkt bis in die Wohnungen und Geschäftsräume. Das soll für deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten und eine stabile Verbindung sorgen, auch wenn mehrere Nutzerinnen und Nutzer gleichzeitig online sind.

Wichtige Infrastruktur

Das Glasfasernetz sei als digitale Infrastruktur unverzichtbar, so die Pressestelle der Stadt Wesseling; es wachse daher kontinuierlich. Fünf Ausbaugebiete, darunter Berzdorf, das Rheintalquartier, das Gewerbegebiet Eichholz, die Rodenkirchener Straße und das Neubaugebiet Eichholzer Acker, habe Netcologne bereits erschlossen.

Stimmen von Netcologne und Stadt

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach Berzdorf nun auch in Keldenich mit dem Glasfaserausbau beginnen können“, wird Timo von Lepel, Geschäftsführer von Netcologne, in der Mitteilung der Stadt zitiert. Das Unternehmen versorge mittlerweile rund 10.000 Kundinnen und Kunden in Wesseling. „Ein direkter Glasfaseranschluss bietet ausreichend Leistungsreserven für den heutigen digitalen Alltag und schafft zusätzlich Spielraum für die wachsenden Anforderungen an die Datenübertragung“, so von Lepel.

Bürgermeister Ralph Manzke bewertet den Schritt als positiv: „Der eigenwirtschaftliche Ausbau durch Netcologne ist ein großer Gewinn für Wesseling. Er stärkt die digitale Infrastruktur vor Ort und trägt dazu bei, unsere Stadt als attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln.“

Eigentümererklärung erforderlich

Alle Eigentümerinnen und Eigentümer sollen zeitnah schriftlich von der Stadt und Netcologne informiert werden. Denn um ein Gebäude an das Glasfasernetz anzuschließen, sei eine sogenannte Eigentümererklärung erforderlich. Sie sei zugleich Voraussetzung dafür, dass Mieterinnen und Mieter in Mehrfamilienhäusern die Glasfasertarife von Netcologne buchen können. Die Vermarktung des Angebots stehe kurz bevor.

Infoveranstaltung

Wie der Ausbau konkret abläuft, welche Anschlussmöglichkeiten es gibt und welche Vorteile Glasfaser bietet, erfahren Interessierte bei einer Informationsveranstaltung am 14. Januar 2027 um 18 Uhr im Rheinforum Wesseling, Kölner Straße 42. Expertinnen und Experten von Netcologne stellen das Projekt vor und beantworten Fragen. Weitere Informationen gibt es auf der unten angegebenen Internetseite des Unternehmens. (rag)

www.netcologne.de/wesseling