Ein tolles Spendenergebnis erzielte die Benefizveranstaltung „Urfeld hilft“ auf dem historischen Kaderhof in Urfeld. Die Martinsbläser aus Urfeld hatten zu einem musikalischen Nachmittag zugunsten des Förderkreises für krebskranke Kinder und Jugendliche Bonn eingeladen. Dank der großen Spendenbereitschaft wurden insgesamt 17.000 Euro gesammelt.

Wesseling: Auch eine Tombola gehörte zum Benefiztag

Für die musikalische Unterhaltung sorgten neben den Martinsbläsern weitere Musiker wie das Quintett der Musikfreunde Urfeld sowie die Alprheiner und die kölschen Krätzjessänger Achim und Mike. Auch eine Tombola gehörte zum Benefiztag.

Zum Erfolg der Veranstaltung trugen zahlreiche Urfelder Ortsvereine und freiwillige Helferinnen und Helfer bei, die gemeinsam für Bewirtung, Technik und Organisation sorgten.

Die Martinsbläser danken allen Mitwirkenden, der Hausherrin Ute Kader sowie den Gästen für ihre Unterstützung und die große Spendenbereitschaft. Für die Initiatoren zeigt das Ergebnis eindrucksvoll die Solidarität und den Zusammenhalt der Urfelder Vereinsgemeinschaft.