Bad Honnef – Takka-takka-takka-takka – was da so lustig im Viertakt vor sich hin klappert, ist etwas ganz Besonderes: Ein Pferd in der Gangart Tölt. Um diesen vierten Gang, bei dem der Reiter nahezu erschütterungsfrei sitzt und das Pferd abwechselnd ein oder zwei Hufe auf dem Boden hat, dreht sich am Sonntag und Montag auf dem Gestüt Feldmann alles.



Vor 40 Jahren wurde das erste Pferd geboren und nach dem Ortsteil Aegidienberg benannt

Beim Aegidienbergertag werden Pferde in Sport- und vor allem Zuchtprüfungen vorgestellt. Das Ziel: die Zucht des Aegidienberger-Pferdes zu verfeinern.



Diese Rasse, benannt nach dem Ortsteil Aegidienberg, erblickte vor 40 Jahren das Licht der Welt. „Da wurde der erste Aegidienberger geboren, unser Primero“, berichtet Walter Feldmann.



Heinz W. Konsalik gab den Tipp, in Aegidienberg ein Gestüt aufzubauen

Sein Vater, der durch seinen Schulfreund Heinz W. Konsalik auf das dörfliche Gelände aufmerksam wurde und dort schon bald die ersten Islandpferde hielt, hatte sich vorgenommen, einen größeren, feineren Tölter zu züchten. „Er wollte aus zwei tollen Rassen, dem Isländer und dem Paso Peruano eine dritte Rasse entwickeln. Dafür ist er aus den Reihen der Islandpferdehalter bekämpft worden“, berichtet Feldmann.



Walter Feldmann Senior mit dem ersten Aegidienberger Primero, der vor 40 Jahren geboren wurde. Copyright: Walter Feldmann

Doch Walter Feldmann Senior ließ nicht locker, kreuzte die peruanischen Vollblüter mit den robusten Ponys, bis die richtige Mischung, das sogenannte „Endprodukt“ erreicht war und über mehrere Jahrgänge sowohl die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) als auch das Ministerium überzeugte: 1994 wurde der Aegidienberger als Rasse eingetragen.



„Zwischen 1500 und 2000 Aegidienberger gibt es in Europa“, schätzt Feldmann. Isländer seien in sechsstelliger Zahl vertreten.



Das könnte Sie auch interessieren:

Für Schatzsucher und Abenteurer Anzeige Acht Tipps für einen Herbstausflug im Rhein-Sieg-Kreis

Tourismus-Magnet Anzeige Zehn Gründe, warum der Drachenfels im Siebengebirge so beliebt ist von Sandra Ebert

Aquarium vor Schließung Anzeige Stadt Königswinter soll wegen des Sea-Life hart verhandeln von Carsten Schultz

Aegidienberger-Tag auf dem Gestüt Feldmann: Das besondere ist die Gangart Tölt

Heute müssen Aegidienberger nicht mehr unbedingt zu drei Achteln Paso- und zu fünf Achteln Islandpferdeblut haben; auch andere Rassen sind zur Zucht zugelassen. Aber: Sie müssen tölten können und dürfen weder kleiner als 1,36 Meter noch größer als 1,61 Meter sein.



„Die Idealgröße liegt bei 1,54 Meter“, beschreibt Feldmann den Aegidienberger, der trotz der Öffnung für andere töltende Rassen immer noch jeweils ein Achtel Isländer- und Paso Peruano-Blut in sich haben muss.



Europaweit gibt es nur zwischen 1500 und 2000 Pferde dieser Rasse

„Das Hauptzuchtziel ist nicht das Super-Sportpferd“, sagt er. „Wir wollen ein sensibles, menschenbezogenes Pferd, das leicht zu tölten ist für den Freizeitreiter.“



Walter Feldmann führt sein Gangpferdzentrum mit seinem Sohn Frederic. Copyright: Ralf Klodt

Deshalb konzentriert sich bei der Zuchtprüfung für gerittene und ungerittene Pferde auch alles auf den vierten Gang, den Tölt. Für das Gebäude und das Fundament gibt es eine Extra-Note; auch die Größe wird bewertet.

Aegidenbergertag 2022: Seit zwei Jahren zum ersten Mal wieder mit allen Prüfungen

Bei den sportlichen „Spaßprüfungen“, wie Feldmann sie nennt, können die Aegidienberger dann zeigen, was sie können: den Tölt und auch die anderen Gänge. Und ganz nebenbei wird so auch der Charakter bewertet: „Die Richter sehen das Pferd dann schon über einen längeren Zeitraum, reiten es auch und vergeben dann eine Note“, beschreibt es Feldmann.



Das Programm

Sonntag, 2. Oktober: 15 Uhr: Start des Festes mit der Vorstellung des Aegidienbergers und der Zucht. Anschließend Abend mit spanisch/peruanischem Essen und peruanischer Livemusik.



Montag, 3. Oktober: ab 9 Uhr Zulassungsprüfungen zur Zucht des Aegidienbergers für ungerittene und gerittene Perde. 14 Uhr-17.30 Uhr Tölt- und Mehrgangprüfungen für Aegienberger Freizeit- und Sportpferde.

Veranstaltungsort: Große Ovalbahn des Gestüts Feldmann, Peter-Staffel-Straße.

Der 72-Jährige, der sein Gangpferdezentrum in Aegidienberg mit seiner Frau Marlies und seinem Sohn Frederic (24) führt, freut sich besonders auf den Aegidienbergertag 2022, dem ersten mit allen Prüfungen seit zwei Jahren.



Auch die Geburtshelfer der Bad Honnefer Rasse haben sich angekündigt

Denn es haben sich auch die Geburtshelfer der Rasse angekündigt: Hanno Dohn, ehemaliger Geschäftsführer des Pferdesportverbandes Rheinland, Hubert Reuter, Ministerialrat a.D. und Hanfried Haring, der ehemalige Zuchtchef des Rheinischen Pferdestammbuchs.

Dass Aegidienberger bis ins hohe Alter tölten können, das zeigt der 35 Jahre alte Patricio, der nur fürs Foto posieren sollte. Takka-takka – saust der Rentner um die Ecke. Und Feldmann lacht: „Guck dir mal den an, immer noch flott!“