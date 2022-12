Bad Honnef – Bei einem Verkehrsunfall in Bad Honnef wurde am Montagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wegen der Unfallaufnahme durch die Polizei kam es zu erheblichen Behinderungen in der City: Die Straße Am Saynschen Hof, eine wichtige innerstädtische Verbindung wurde, zeitweise gesperrt.

79-Jähriger stürzte

Gegen 16:40 Uhr war laut Polizei ein 85-jähriger Autofahrer von einem Parkplatz nach links auf die Straße Am Saynschen Hof eingebogen. Dabei übersah er einen 79-jährigen Motorradfahrer und erfasste ihn. Durch die Kollision kam der Fahrer des Leichtkraftrades zu Fall.

5000 Euro Schaden

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, so die Polizei. Die Sperrung wurde gegen 17:30 Uhr aufgehoben. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei ermittelt. (csc)