Ganztägige Fortbildung in Bad Honnef

Das Deutsche Rote Kreuz Rhein-Sieg hat am Mittwoch 25 ehrenamtliche Führungskräfte aus dem gesamten Kreisgebiet zu einer ganztägigen Fortbildung nach Bad Honnef eingeladen. Laut einer Mitteilung des DRK dauerte die Veranstaltung mehr als acht Stunden und umfasste Themen von hybriden Bedrohungen kritischer Infrastrukturen bis hin zu moderner Einsatzführungssoftware.

Bürgermeister eröffnet die Veranstaltung

Eröffnet wurde die Fortbildung von Bürgermeister Philipp Herzog, der die Teilnehmenden nicht nur in seiner Funktion als Stadtoberhaupt begrüßte, sondern auch als Mitglied des Präsidiums des DRK-Kreisverbandes Rhein-Sieg. Er dankte den Anwesenden für ihre Bereitschaft, Verantwortung für die Sicherheit der Bevölkerung zu übernehmen.

Hybride Angriffe auf kritische Infrastrukturen

Den fachlichen Einstieg gestaltete Thomas Heinemann von der Carbonium Consulting GmbH. Sein Vortrag widmete sich hybriden Angriffen auf kritische Infrastrukturen und deren möglichen Folgen für den Bevölkerungsschutz. Im Mittelpunkt stand dabei die wachsende Abhängigkeit von Versorgungsinfrastrukturen und die Frage, wie gezielte Störungen die Einsatzfähigkeit von Hilfsorganisationen beeinträchtigen können.

Neue Ansätze im Projektmanagement

Anton Seckler stellte zudem neue Ansätze für das Projektmanagement im DRK Rhein-Sieg vor. Durch klarere Strukturen und eine systematische Nachverfolgung sollen strategisch bedeutsame Projekte künftig dauerhaft verfolgt werden können.

Weitere Fortbildungen für das kommende Jahr geplant

Die jährliche Fortbildung ist ein wichtiger Bestandteil der Führungskräfteentwicklung. Für das kommende Jahr sind vier Abendveranstaltungen sowie mindestens eine ganztägige Fortbildung für ehrenamtlichen Führungskräfte geplant. (jv)