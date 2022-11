Unkel – Er komme nicht mit einem festen Programm, sondern mit Neugier und mit offenen Ohren; er wolle Bestehendes fortführen und Zukünftiges weiterentwickeln und die Ausstellung für noch mehr Besuchergruppen attraktiver machen: So skizzierte der Deutsch-Amerikaner Scott Krause die Leitlinien seiner Arbeit als erster hauptamtlicher Leiter des Willy-Brandt-Forums in Unkel.



Unter dem Dach der Bundeskanzler-Brandt-Stiftung

Zum Dienstantritt erhielt der Historiker jetzt von Hanns Bölefar, dem neuen Vorstandsvorsitzenden der Bürgerstiftung Unkel Willy-Brand-Forum, den Schlüssel zu dem Gebäude in der Unkeler Stadtmitte.

Im September 2021 ist das Willy-Brandt-Forum unter das Dach der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung (BWBS) geschlüpft. Es ist damit außer dem Willy-Brandt-Haus in Lübeck die zweite Außenstelle der Berliner Bundesstiftung. Seit 2011 haben ehrenamtliche Helfer das Museum in Unkel mit aufgebaut und gemanagt. Die Kooperation mit der BWBS soll auch der Professionalisierung der Einrichtung in der Stadt Unkel dienen, in der Willy Brandt (1913-1992), Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger, die letzten zwölf Jahre seines Lebens gelebt hat.



Forum in der Region stärker vernetzen



„Mit Scott Krause haben wir einen renommierten Historiker gewonnen“, sagte beim Dienstantritt des neuen Leiters Wolfram Hoppenstedt, der Geschäftsführer der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Krause studierte in Göttingen, Los Angeles und Freiburg. Seine Forschungsschwerpunkte lagen bisher auf Zeitgeschichte, der Geschichte der Demokratie sowie den transatlantischen Beziehungen.



2017 hat ihm die Bundesstiftung laut Hoppenstedt den „Willy-Brandt-Preis für Zeitgeschichte“ verliehen für die Dissertation mit dem Titel „Vorposten der Freiheit. Remigranten an der Macht im geteilten Berlin (1940-1972)“. Und Krause habe bereits in verschiedenen Geschichtsmuseen wie dem Berliner Alliiertenmuseum Ausstellungen entwickelt und betreut. Diese Berufserfahrungen seien „ganz hervorragende Voraussetzungen für die Leitung eines Willy-Brandt-Museums und speziell des Willy-Brandt-Forums Unkel“, betonte Hoppenstedt.



Internationaler Museumstag

Willy-Brandt-Forum

Die Museen in der Siebengebirgsregion beteiligen sich am Sonntag, 15. Mai, am Internationalen Museumstag, der auf die Bedeutung von Museen aufmerksam machen will. Motto in diesem Jahr: „Krisen trotzen – Museen mit Freude entdecken“

Im Willy-Brandt-Forum Unkel werden bei freiem Eintritt um 11 und um 15 Uhr Führungen angeboten, ebenso Spaziergänge auf den Spuren von Willy Brandt durch die Stadt Unkel. Und es gibt einen Bücherbasar. Um Anmeldung zu den Führungen und Spaziergängen wird gebeten: (0 22 24) 77 99 303; E-Mail: forum-unkel@willy-brandt.de.

Adenauer-Haus

Die Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus in Rhöndorf bietet von 10 bis 18 Uhr ein buntes Programm. Die Dauerausstellung und der Garten des Adenauerhauses (Konrad-Adenauer-Straße 8c) sind geöffnet; Besucherführer und -führerinnen erzählen aus Adenauers Privatleben. Es gibt Basteltische und Spielstationen. Um 11.30 und 14.30 Uhr ist das „Puppentheater am Drachenfels“ für Kinder von vier bis neun Jahren zu Gast; Anmeldung dafür unter besucherdienst@adenauerhaus.de, (0 22 24) 921 234.



Siebengebirgsmuseum

Das Siebengebirgsmuseum Königswinter bietet bei freiem Eintritt unter anderem um 12 Uhr eine Familienführung und um 14 Uhr eine Stadtführung zum Thema „Hotels und Villen am Rhein“ an. Um 15 Uhr startet eine Führung durch die gerade neu eröffnete, sehr sehenswerte Sonderausstellung „Badespaß am Rhein“. (csc)

Unkels Stadtbürgermeister Gerhard Hausen bezeichnete Scott Krause als „Fackelträger der schützenswerten Ideale, für die unser Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger zeitlebens Feuer und Flamme gewesen ist.“ Wie Hausen hob auch Hanns Bölefar die Rolle der ehrenamtlich Engagierten seit Gründung des Forums und des Museums hervor.



Dessen Aufbau sei vor allem dank des enthusiastischen Arbeit der Bürgerinnen und Bürger möglich gewesen. „Sie waren und sind als das Herz des Forums überzeugt, dass die Kerngedanken der visionären Politik Willy Brandts weitergegeben werden müssen“, so Bölefar.

Scott Krause betonte seinerseits, dass der ehrenamtliche Einsatz das Willy-Brandt-Forum zu einer Erfolgsgeschichte gemacht habe. Diesen Enthusiasmus wolle er für seine Arbeit aufnehmen, um neue Vermittlungsprogramme zu entwickeln und um das Forum in der Region noch stärker zu vernetzen.



Willy-Brandt-Forum Unkel, Willy-Brandt-Platz 5, 53572 Unkel/Rhein, (0 22 24) 77 99 303; E-Mail: forum-unkel@willy-brandt.de