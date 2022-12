Bad Honnef – „Rheintalgärten“ ist der Titel des Wohnbauvorhabens, das der Projektentwickler Bonava in Rhöndorf verwirklichen will. Man werde „ein Wohnquartier schaffen, das sich harmonisch in das Umfeld einfügt“, verspricht in einer Mitteilung des Unternehmens Projektleiterin Vanessa Zartmann.



Baumfällungen sorgten für Aufregung in Rhöndorf



Die Baumfällungen hatten auf dem Gelände an der Konrad-Adenauer-Straße 19 für Aufregung in Rhöndorf gesorgt; Bürger hatten das Projekt im Herzen des Ortes mit Blick auf den Klimaschutz scharf kritisiert. Die Stadt Bad Honnef hatte auf Anfrage mitgeteilt, dass sie die Baugenehmigung am 11. Februar 2022 erteilt habe, weil der Bauantrag den geltenden Bestimmungen des Baugesetzbuches entsprochen habe.



Die Bonava bestätigte am Freitag, dass in insgesamt vier Gebäuden 31 neue Wohnungen geschaffen würden.

Die Mehrfamilienhäuser hätten zwei beziehungsweise drei Etagen plus Staffelgeschoss. Pro Haus entstünden jeweils fünf bis elf Wohnungen. Sie seien barrierefrei, böten zwei bis fünf Zimmer und verfügten über eine Terrasse beziehungsweise einen Balkon. Es entstehe „ein architektonisch hochwertig gestaltetes Ensemble“. Zum Ausgleich für die aktuellen Fällungen würden insgesamt 31 neue Bäume gepflanzt, davon 18 auf dem Gelände selbst. Das gesamte Quartier werde mit „intensiv begrünten Retentionsdächern geplant“.



Tiefgarage mit 35 Stellplätzen

Die Tiefgarage unter den Gebäuden verfügt nach Unternehmensangaben über 35 Stellplätze. Die Zufahrt dorthin unter anderem über den schmalen Zennigsweg wird in Rhöndorf aber offenbar kritisch gesehen. Alle Bewohner, die auf ein Auto verzichten wollten, können laut Bonava auf ein E-Bike sowie auf zwei Autos als Car-Sharing-Fahrzeuge zurückgreifen, die auf beziehungsweise vor dem Grundstück stationiert würden. Damit könne die gesamte Nachbarschaft das Car-Sharing-Angebot nutzen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Bad Honnef-Rhöndorf Anzeige Stadt genehmigt Bau von vier Mehrfamilienhäusern von Carsten Schultz

Neue Mitte in Ittenbach Anzeige In Königswinter soll bis 2023 neuer Wohnkomplex entstehen

Wohnhäuser und Pflegeheim Anzeige Stadt Königswinter plant für Areal bei Oberpleis von Carsten Schultz

Der Abriss des Gebäudes Konrad-Adenauer-Straße 19 wird laut Bonava im März starten, der Hochbau voraussichtlich im Spätsommer. „Läuft weiterhin alles wie geplant, können spätestens im Frühjahr 2024 die ersten Bewohner einziehen“, so Vanessa Zartmann. Ein Unternehmenssprecher ergänzte, es entstünden keine Luxuswohnungen; sie würden zu „ortsüblichen Preisen“ verkauft.