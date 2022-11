Unkel – Als 2015 zum ersten Mal die Aktion „Offene Ateliers“ in Unkel über die Bühne ging, war der Fotograf Horst Bennemann schon mit dabei. „Es war von Anfang sehr schön und wir hatten sehr viel Publikum“, erinnert er sich. „Aber dann kam Corona dazwischen“, so Bennemann, und mit der Pandemie ein Stück weit „der Niedergang der Kunst“, wie sein Künstlerkollege Jürgen Baas (Installationen) ergänzte.



„Festes Kulturhighlight“

Daher sind beide sehr froh, dass auch in der Kulturstadt Unkel wieder „ein bisschen normales Leben“ (Baas) einkehrt und nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause am 7. und 8. Mai zum sechsten Mal die „Offenen Ateliers“ Kunst- und Kulturinteressierte einladen. Mehr als 40 Künstler machen bei der Auflage 2022 mit, und zwar an 23 Orten in der Stadt Unkel und deren Ortsteil Scheuren. Beim Start 2015 waren es nach Angaben der Organisatoren etwa 20 Künstler.

Als „festes Kulturhighlight“ bezeichnete Stadtbürgermeister Gerhard Hausen, der die Schirmherrschaft übernommen hat, das Event, das Einblicke in das kreative Arbeiten der Künstler erlaube und zum Teil auch Privathäuser öffne, die sonst verschlossen seien.



Das Angebot reicht von „Kunst zum Anziehen“ über Wandobjekte, Aquarelle, Fotografien, Kinderkunst, Keramiken und Skulpturen bis hin zu Lederhandwerk. Im Bürgerpark Unkel (ehemaliges Freibadgelände) ist laut Ankündigung eine Kreativwerkstatt mit Anja Rihm und einer internationalen Künstlerinnengruppe vorgesehen.

Geöffnet sind die Unkeler Ateliers am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr.