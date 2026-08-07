„Wir müssen eine Einigung beim Preis für mein Weingut finden“, so Winzer Karl-Heinz Broel aus Rhöndorf auf Nachfrage der Redaktion. Im Ort ist schon lange bekannt, dass der 72-Jährige eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger sucht. Ein möglicher Kandidat, der im März vorigen Jahres den Winzerkollegen vorgestellt wurde, wollte letztendlich dann doch nicht die Verantwortung für das Weingut tragen. Zurzeit verhandelt Broel wieder mit mehreren Interessenten. „Allerdings ist noch nichts unterschrieben“, betont er.

Das Weingeschäft in Europa hat zurzeit seinen Höhepunkt erreicht. Viele Jugendliche meiden alkoholische Getränke, schwere Rotweine wie sie zum Beispiel im Bordeaux angebaut werden, haben immense Absatzprobleme. Das Siebengebirge hat Glück. Dort werden entsprechende leichte Rebsorten angebaut. Bloeser kann sich deswegen vorstellen, dass ein neuer Winzer diese Tradition fortführt.

Winzer Broel aus Rhöndorf ist auf der Suche nach einem Nachfolger

„Nach 50 Jahren erfolgreicher Arbeit bin ich in dem Alter, in dem man sich überlegt, wie es weitergeht“, so Broel, der in der Familie keinen Nachfolger finden konnte. Auch bei Interessenten in der Region gab es zwar Gespräche, aber zur Unterschrift unter einen Kaufvertrag sei es nicht gekommen.

Winzer Karl-Heinz Broel in seinem historischen Weinkeller. Copyright: Ralf Klodt

Er betont jedoch, dass er ohne Zeitdruck verkaufen wolle. Das Weingut sei ein Filetgrundstück im historischen Ensemble von Rhöndorf neben der Marienkapelle mit Blick auf den Drachenfels. Die Kombination aus Weinverkauf und Veranstaltungen in der historischen Kelterhalle liefen gut. „Wenn der Preis nicht passt, dass muss ich nicht verkaufen.“ Allerdings hat er den Weinbau auf seinen Hängen mit einer Fläche von 2,5 Hektar in Rhöndorf eingestellt. Die Rebsorten Riesling, Scheurebe, Kerner und Rivaner sind in seinen Fässern zu finden.

Ich habe noch genug Wein aus den Vorjahren im Keller, den ich meinen Kunden anbieten kann Karl-Heinz Broel, Winzer aus dem Siebengebirge

Einen Hektar Fläche hat er an Winzer aus der Nachbarschaft verpachtet. Der Rest liegt zurzeit brach. „Ich habe noch genug Wein aus den Vorjahren im Keller, den ich meinen Kunden anbieten kann“, betont er. Bekanntlich gewinne dieses Getränk mit der Reifung in der Flasche an Qualität.

Broel kann sich auch sehr gut vorstellen, dass er mögliche Nachfolger noch als Berater betreut. „Wein ist mein Leben, ich habe viel Erfahrung und möchte diese gerne weitergeben. Ich werde in meine Siegerländer Heimat ziehen und dort meinen Lebensabend verbringen.“

i Wein für die Hotelgäste Das Weingut Broel ist in der Geschichte von Rhöndorf bis in Jahr 1742 verwurzelt. Die Familie baute seinerzeit Wein an, um die Gäste im eigenen Hotel Wolkenburg zu versorgen. Das Hotel an der Drachenfelsstraße, dessen Eigentümerin Karl-Heinz Broels Schwester Hildegard war, wurde jedoch aufgegeben und 1984 und in Eigentumswohnungen umgewandelt, wie Broel berichtet. Der Winzerbetrieb hatte wegen der großen Nachfrage da schon längst einen neuen Firmensitz. Im Jahr 1889 entstand unter Theodor Broel das heutige Anwesen, das unter Denkmalschutz steht. Das Weingut mit Wohnhaus liegen an der Karl-Broel-Straße. Dieser Großvater von Karl-Heinz Broel war als Stadtverordneter auch in der Poltik im Ort aktiv. Er starb im Jahr 1920 im Alter von 38 Jahren an den Folgen einer schweren Frontverletzung im Ersten Weltkrieg. Seine Wittwe Hildegard heiratete den Prokuristen des Betriebes, Wilhelm Heinen. Er war seit 1912 in der Firma aktiv. Er baute das Unternehmen in sechs Jahrzehnten weiter erfolgreich aus. Unter anderem gehörte Konrad Adenauer zu den Kunden des Weingutes. Der jetzige Winzer, Karl-Heinz Broel, stieg 1979 ein. Er setzte mit der touristischen Vermarktung einen weiteren Schwerpunkt. So ist der größte historische Gewölbekeller im Siebengebirge mit 30 Weinfässern eine Attraktion. Viele Busse halten nur deswegen dort. (vr)

Dass er dann nicht nur ab und zu eine Gläschen Wein aus dem Siebengebirge trinke, sei selbstverständlich. Am liebsten aus dem Anbau seines Nachfolgers. Auch der Export nach Japan sei nach wie in trockenen Tüchern. Saeko Hatake bietet die guten Gewächse aus dem Siebengebirge in ihrem Geschäft in Fukuoka an.