Neunkirchen-Seelscheid – Die Entscheidungen sind gefallen, die Sieger stehen fest. Dabei hat es sich die siebenköpfige Jury des Malwettbewerbs zur Kinderkarnevalssitzung des SC Birkenfeld nicht leicht gemacht. Für gewöhnlich wurden die Bilder der Kinder aus den umliegenden Kindergärten und Grundschulen auf der zum 33. Mal geplanten Kinderkarnevalssitzung des SC Birkenfeld (SCB) prämiert und gefeiert.



Zweiter Ausfall in Folge



Doch auch 2022 kann die Sitzung nicht stattfinden – zum zweiten Mal. Im Gegensatz zum kompletten Ausfall im vergangenen Jahr von Jurysitzung und Karneval haben sich die Organisatoren diesmal dazu entschieden, in den vier Kindergärten und zwei Grundschulen die Kinder dazu aufzurufen, zu dem Motto „SCB feiert Kinderkarneval in Köln“ Bilder zu gestalten und zu malen.



Das Gesamtsiegerbild malte der fünfjährige Tom Suske Copyright: Quentin Bröhl

Also hatte die Jury um Chef-Organisator Willi Sommerhäuser mit den Vereinsmitgliedern Paul Kukla, Werner Melms, Werner Arnolds, Norbert Fielenbach und Heribert Schäfer sowie Bürgermeisterin Nicole Berka alle Hände voll zu tun, coronakonform in der Gaststätte zur Post in Birkenfeld insgesamt 512 Bilder in Din-A-3-Größe zu begutachten.



Die Bilder waren einsortiert in den drei Kategorien Kindergarten, Grundschule, Klasse 1 und 2 sowie Grundschule Klasse 3 und 4. Teilgenommen hatten die Kindergärten in Neunkirchen, Birkenfeld und Wolperath, sowie die Grundschulen in Neunkirchen und Wolperath.

Bei den vielen BIldern war der Dom oft das Motiv. Copyright: Quentin Bröhl

Viele Kinder hatten sich für den Kölner Dom als Hauptoptik entschieden, der dann in allen Farben und Größen auf den gemalten Bildern zu sehen war. Mehr als zwei Stunden lang begutachteten die Bürgermeisterin und die Vereinsmitglieder die Auswahl , und dann standen viele Sieger in den Kategorien sowie der Gesamtsieger fest.

Ausgehängt und ausgestellt

Hier entschied sich die Jury für den fünfjährigen Tom Suske als Gesamtsieger. Sein Bild und auch viele der anderen Bilder klebten die Jurymitglieder danach traditionell auf die DIN-A-2-Plakate, die in all den Jahren als Werbung für die Kinderkarnevalssitzung überall in der Gemeinde aufgehängt wurden. 160 Bilder werden auf den schon im Vorfeld eigens bedruckten Plakaten im Stadtgebiet bei den vielen Sponsoren aufgehängt. Außerdem werden 100 Bilder in der Karnevalswoche bei der VR-Bank Rhein-Sieg in den entsprechenden Geschäftsstellen auf Stellwänden präsentiert.

Und auch wenn die Sitzung nicht stattfinden wird, so hat das Organisationsteam doch eine Menge von Preisen organisiert. Jedes teilnehmendes Kind hat einen Set von Mal- und Wachsstiften erhalten. Weitere Preise sind für die Sieger in den Kategorien ein Kinogutschein und einen Essensgutschein in einem Schnell-Restaurant.