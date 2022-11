Bonn – Döner für nur einen Cent – diesem Lockruf des „Haus des Döners“ zur Neueröffnung am Bonner Friedensplatz konnten viele hungrige Bonner am Freitag nicht widerstehen. Zum Ableger Haus des Döners strömten so viele Menschen, dass gegen 13:53 Uhr die Polizei anrücken musste. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich laut Polizeiangaben bereits mehr als 100 Personen vor dem Dönerladen versammelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Wir haben auf die Abstandsregelungen hingewiesen, der Betreiber wurde von der Stadt informiert, dass bei einer Nichteinhaltung der Reglungen eine Schließung droht“, so ein Bonner Polizeisprecher. Bislang sei dies aber nicht notwendig geworden, es seien keine Verstöße registriert worden. Um 14:40 Uhr hatte sich die Zahl in der langen Menschenschlange am Friedensplatz in der Bonner Innenstadt auf circa 200 erhöht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein auf Instagram veröffentlichtes Video von „hausdesdoner_bonn“ zeigt den großen Andrang kurz nach der Eröffnung. Die Polizei war gegen kurz vor 15 Uhr weiterhin vor Ort, um einen geregelten Ablauf sicherzustellen.



Es gibt bei Instagram vereinzelte Beschwerden über die Aktion: So heißt es in einem Kommentar: „1 Cent und nur ein Stück Fleisch“. Ein anderer User sagt, man hätte damit rechnen sollen, dass so viele Kunden kommen.



„Haus des Döners“ betreibt in der Region weitere Filialen in Frechen und Hürth. (pst)