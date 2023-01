Rhein-Sieg-Kreis – Stabwechsel an der Spitze der Arbeiterwohlfahrt Bonn/Rhein-Sieg: Barbara König wird ab Januar 2022 neue Geschäftsführerin des Awo-Kreisverbandes. Die 51-Jährige wird Nachfolgerin von Franz-Josef Windisch (65), der sich nach neun Jahren an der Führung in den Ruhestand verabschiedet.



Im Team werden die beiden ab Oktober den Verband für eine Übergangszeit gemeinsam führen. Windisch erklärte, seine Nachfolgerin nach Kräften zu unterstützen. Für den Erfolg der Awo-Arbeit sei eine solide Grundlage unerlässlich, betonte der noch amtierende Geschäftsführer. So sei es wichtig, „dass die Nachfolgefrage frühzeitig geklärt und die Spitze der Geschäftsführung mit einer kompetenten Kollegin nachbesetzt werden konnte.“



Barbara König stammt aus Siegburg, wo sie ihr Abitur am Gymnasium Alleestraße absolvierte und ihre politische Karriere als Juso-Vorsitzende begann. Anschließend studierte sie an der Universität Bonn Politikwissenschaft, Geschichte und Spanisch mit dem Magister-Abschluss. Ihre berufliche Laufbahn führte sie über Düsseldorf, Essen und Bonn nach Berlin, wo sie noch bis Ende August im Senat als Staatssekretärin für die Themen „Pflege und Gleichstellung“ zuständig ist.



In der Awo hatte sie bereits verschiedene Positionen inne: So verantwortete sie als Referentin im Bundesverband das Thema Sozialpolitik, leitete den Familienverband „Zukunftsforum Familie“ und war Landesgeschäftsführerin in Berlin.



„Sie hat große Organisationen geleitet, steht für moderne Führung und ist Expertin in Kommunikation und Netzwerkarbeit“, lobte Heinz-Willy Schäfer, Kreisvorsitzender der Awo Bonn/Rhein-Sieg. Barbara König selbst erklärte, sie wolle ihre ganze Kraft für die Stärkung der sozialen Dienstleistungen einsetzen. „Kitas, Schulbetreuung oder vielfältige Beratungsangebote machen die Awo zu einer starken Partnerin für alle Familien in der Region Bonn/Rhein-Sieg. Hinzu kommen die stationären und ambulanten Einrichtungen, die psychisch erkrankten und körperlich beeinträchtigten Menschen einen stabilen und verlässlichen Lebensort bieten“.



Der traditionsreiche, über 100 Jahre alte Wohlfahrtsverband hat in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis rund 5000 Mitglieder. 700 Menschen engagieren sich in den 27 Ortsvereinen der Region ehrenamtlich, 1200 Mitarbeitende sind hauptamtlich in den Betrieben und Einrichtungen der Awo tätig. (as)



