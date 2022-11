Betrüger in Bonn 24-jähriger „falscher Polizist“ festgenommen

Bonn-Duisdorf – Die aktuelle Welle von Anrufen der „falschen Polizisten“ in

Bonn hält weiter an. Auch am Donnerstag meldeten sich nach Angaben der Polizei wieder zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, die von den Betrügern angerufen und mit der bekannten Masche konfrontiert worden waren.

Nach bisheriger Feststellung war jedoch keiner der Betrugsversuche erfolgreich und die Opfer kontaktierten rechtzeitig die Polizei.

Nachdem sich eine 82-jährige Frau aus Bonn-Duisdorf am Mittwoch an die Polizei gewandt hatte, gelang am Donnerstag die Festnahme eines „falschen Polizisten“.

Die 82-Jährige hatte bereits seit Ende September Anrufe der Telefonbetrüger erhalten, die sie am Telefon dazu überzeugen wollten, ihre Ersparnisse von der Bank zu holen, um dadurch Ermittlungen gegen eine Einbrecherbande und angeblich darin involvierte Bankmitarbeiter zu unterstützen.

Nachdem sich die Ermittler des Kriminalkommissariats in die laufende Kommunikation mit der Dame eingeschaltet hatten, wurde mit den Betrügern eine Geldübergabe vereinbart.

Hierbei gelang die Festnahme des bereits polizeibekannten 24-jährigen Geldabholers. Er wurde festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn und zu möglichen weiteren Tatbeteiligten dauern an.

Die Polizei warnt erneut ausdrücklich vor Betrügern dieser Art. Wie Sie sich am besten vor Betrug schützen können, können Sie auf der Website der Polizei Bonn nachlesen. (red)