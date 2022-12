Bonn – Für Freitag und Samstag sind mehrere Demonstrationen in Bonn angekündigt. Dabei kann es in der Bonner Innenstadt und im Bundesviertel zeitweise zu Behinderungen für den Verkehr kommen.

Für Freitagnachmittag, 15 Uhr, hat die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ eine Demonstration angekündigt, die im Bonner Hofgarten startet. Die Veranstalter erwarten etwa 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vom Hofgarten aus werden sich die Klimaschutzaktivisten über Adenauerallee, Rheingasse, Brassertufer, Moses-Hess-Ufer, Erzbergufer, Fritz-Schroeder-Ufer, Rosental, Heerstraße, Bornheimer Straße, Berliner Platz, Budapester Straße, Sternstraße, Vivatsgasse, Münsterplatz, Martinsplatz und Am Neutor durch die Innenstadt bewegen. Über den Regina-Pacis-Weg geht es zurück auf den Hofgarten, wo ab etwa 18 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant ist.

Zwei Demonstrationen am Samstag

Ebenfalls im Bonner Hofgarten versammeln sich am Samstag, 21. August, ab 15 Uhr Radfahrer unter dem Motto „Kidical Mass – Kinder aufs Rad!“. Die Veranstalter rechnen mit etwa 300 Teilnehmern, die sich über die Straßen Am Hofgarten, Adenauerallee, Sandkaule, Welschnonnenstraße, Römerstraße, Rosental, Heerstraße, Drotheenstraße, Kaiser-Karl-Ring, Hochstadenring, Bornheimer Straße, Berliner Platz, Oxfordstraße, Belderberg, Rathausgasse, Bischofplatz, Am Hof und Am Neutor wieder zum Hofgarten bewegen. Das Ende der Veranstaltung ist für etwa 17 Uhr vorgesehen.

Zur gleichen Zeit wie die Fahrrademonstranten versammeln sich auf dem Platz der Vereinten Nationen am World Conference Center Bonn Befürworter einer Luftbrücke für Afghanistan unter dem Motto „Solidarität mit Afghanistan – Luftbrücke jetzt“. Die Veranstalter von der Seebrücke Bonn rechnen auch dort mit etwa 300 Teilnehmern. Die Demonstranten wollen über die Karl-Carstens-Straße, Heussalle, Helmut-Kohl-Allee, Franz-Josef-Strauß-Allee, Fritz-Schäffer-Straße, Fritz-Erler-Straße, Kurt-Schumacher-Straße wieder zurück zum Platz der Vereinten Nationen ziehen. Gegen 19 Uhr soll der Demonstrationszug beendet sein. (ps)