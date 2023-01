Logos der Fastfood-Ketten Burger King und McDonalds an Filialen (Symbolbild)

Bonn – Wenn der Hunger kommt: Ein Autofahrer hat in Bonn in der Nacht zu Donnerstag einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil er dringend noch Fast Food haben wollte. Der 32 Jahre alte Mann fuhr nach Angaben der Bonner Polizei zunächst zu einer Burger King-Filiale an der Bornheimer Straße. Als er dort aber nur auf verschlossene Türen statt Burger und Pommes traf, soll er Mitarbeitende beleidigt haben. Die Servicekräfte des bereits geschlossenen Schnellrestaurants informierten die Polizei.

Bonn: Polizei findet Waffen und mehrere Tausend Euro bei Autofahrer

Der Hungrige gab derweil am Burger King auf, setzte sich gegen 1 Uhr in sein Auto und versuchte sein Glück bei der benachbarten McDonalds-Filiale. Doch die Polizei war bereits eingetroffen und stellte auf dem Parkplatz den Autofahrer, bei dem die Beamten deutlichen Alkoholgeruch feststellten. Der Alkoholtest ergab 1,4 Promille im Blut, er durfte nicht weiterfahren.

Möglicherweise hatte der Mann eine größere Fast-Food-Bestellung geplant: Die Beamten fanden bei der Durchsuchung neben einem Teleskopschlagstock und einem Messer auch mehrere Tausend Euro Bargeld, für die der Mann keine richtige Erklärung hatte. Das Bargeld und die Waffen wurden sichergestellt.

Die Bonner Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung gegenüber den Restaurant-Mitarbeitenden und wegen möglicher Verstöße gegen das Waffenrecht. Ob er noch Pommes oder Burger bekommen hat, teilt die Polizei nicht mit, die Chancen stehen aber wohl schlecht. (mab)