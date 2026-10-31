Nach bundesweiten Aufrufen im Internet zu Zusammenkünften der Initiative „Gen Z regelt“ haben sich am Samstag (31. Oktober) bis 15.00 Uhr rund 500 Personen im Bonner Hofgarten eingefunden. Wie die Polizei mitteilte, war die Versammlung zuvor nicht bei der zuständigen Behörde angezeigt worden. Die Polizisten und Polizistinnen hatten die Lageentwicklung jedoch vorab beobachtet und einen Großeinsatz vorbereitet.

Die Einsatzkräfte deklarierten die Zusammenkunft per Lautsprecherdurchsage als Versammlung. Ein Versammlungsleiter oder eine Versammlungsleiterin stellte sich auch nach mehreren Aufforderungen nicht zur Verfügung.

Pyrotechnik gezündet und Gegenstände zur Vermummung gefunden

Bereits gegen 14.30 Uhr wurde auf Höhe des Regina-Pacis-Weges aus einer etwa 20-köpfigen Gruppe heraus Pyrotechnik gezündet. Die Polizisten und Polizistinnen kontrollierten daraufhin sechs Personen. Bei drei Kontrollierten fanden die Beamten und Beamtinnen Pyrotechnik sowie Gegenstände, die zur Vermummung dienen könnten. Diese drei Personen wurden von der Versammlung ausgeschlossen, erhielten einen Platzverweis und entsprechende Anzeigen. Abgesehen davon verlief die Zusammenkunft im Hofgarten zunächst ohne größere Störungen.

Polizist bei Auseinandersetzung leicht verletzt

Gegen 15.50 Uhr bewegte sich eine größere Gruppe von Teilnehmern und Teilnehmerinnen unter Polizeibegleitung vom Hofgarten in Richtung Kaiserstraße sowie anschließend weiter zum Belderberg und in die Innenstadt. Gegen 16.15 Uhr verließen auch die übrigen Personen den Hofgarten in verschiedene Richtungen.

Eine Gruppe von rund 250 Teilnehmern und Teilnehmerinnen zog über den Kaiserplatz zum Zentralen Omnibusbahnhof. Kurz zuvor hatten die Einsatzkräfte diese Personen bereits gestoppt, als sie über die Hofgartenwiese zur Konviktstraße gerannt waren. Dabei kam es aus der Menge heraus zu Faustschlägen gegen die Polizisten und Polizistinnen, die daraufhin einfache körperliche Gewalt einsetzten, um die Gruppe zurückzudrängen. Ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen, zudem wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Auf dem Weg zum Zentralen Omnibusbahnhof verhielt sich die Gruppierung weiterhin unkooperativ, ignorierte polizeiliche Ansprachen und trat wiederholt verkehrsgefährdend auf die Fahrbahnen. Gegen 16.45 Uhr löste die Polizei die Versammlung am Omnibusbahnhof schließlich wegen einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung auf. Nach entsprechenden Durchsagen entfernten sich die Personen. Die Polizei kündigte an, auch am Samstagabend weiterhin mit starken Kräften in der Bonner Innenstadt präsent zu sein. (red)