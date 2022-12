Einen Grillplatz unmittelbar am Waldrand haben sich Unbekannte in Bonn ausgesucht.

Bonn – Leere Bierdose und -flaschen, Plastikreste rund um ein erkaltetes Lagerfeuer, in denen mal Schweinenackensteaks und marinierter Schweinehals verpackt waren, verkokelte Toastbrote und weiterer Picnicmüll: Dem Betrachter bot sich am Montag am Ortsrand von Bonn-Beuel Vilich ein ziemlich ekliger Anblick.

Unbekannte haben dort, unmittelbar am Rand eines Wäldchens zwischen den rechtsrheinischen Bonner Stadtteilen Vilich und Vilich-Müldorf in diesen Tagen – möglicherweise am Wochenende – offenbar jede Vorsicht fahren lassen, ein Lagerfeuer entzündet und einen feucht-fröhlichen Grillabend gefeiert.

Und als der Schweinehals verspiesen, das Bier getrunken und das Toastbrot verbrannt war, zogen die Hobbygrillmeister von dannen, ohne sich um den Haufen von Müll zu kümmern, den sie angeschleppt hatten. Dass es in diesen Tagen in Wäldern in Nordrhein-Westfalen immer wieder zu Großbränden gekommen ist, und dass dabei auch Unachtsamkeit eine Rolle spielte, kümmerte die Unbekannten wenig, so hat es den Anschein.

Das könnte Sie auch interessieren:

Waldbrand in Gummersbach Anzeige 24-Jähriger stellt sich der Polizei – Löscharbeiten dauern an von Markus Klümper , Jens Höhner

Waldbrand an niederländischer Grenze Anzeige Herkenbosch wegen dichtem Qualm evakuiert

Nach dem Waldbrand Anzeige Gummersbacher Feuerwehr startet große Säuberungsaktion

Auch wenn von Dienstag an die Wochen der Trockenzeit fürs erste vorbei sein sollen und Regen im Rheinland angekündigt ist, besteht die Waldbrandgefahr in der Region unvermindert fort. Darauf weist Frank Fenser, Sprecher der Bonner Berufsfeuerwehr hin. Fenser nennt es „unverantwortlich im Bereich von Feldern, Wiesen und Wäldern offenes Feuer zu entzünden. Die Bilder der vergangenen Tage haben eindrucksvoll gezeigt, wie sich ein Vegetationsbrand unter ungünstigen Umständen ausbreiten kann. Auch wenn es in den nächsten Tagen, wie vorhergesagt, regnen sollte, sind die Böden wieder so trocken, dass von einer grundsätzlichen Entspannung nicht die Rede sein kann."