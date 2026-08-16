Wenn der Großmeister der seichten und schlüpfrigen Unterhaltungsmusik zur Schlagermesse bittet, herrscht immer Ausnahmezustand. Nach vier ausverkauften Shows am Dresdner Elbufer war am Samstag (15. August 2026) in Bonn Kaisermania.

Natürlich war auch der KunstRasen rappelvoll. 10.000 Fans wollten Roland Kaiser sehen und erlebten einen Künstler, der auch mit 74 Jahren noch eine zweieinhalbstündige Show bei sommerlichen Temperaturen beeindruckend meistert.

Roland Kaiser: 10.000 Fans feiern sein Konzert auf dem KunstRasen in Bonn

Wenige Stunden vor dem Konzert hatte die Sprengung einer Panzerfaust unmittelbar hinter dem Backstagebereich am Rheinufer noch für Aufregung gesorgt. Am Abend fiel erneut das erhöhte Polizeiaufgebot rund um das Open-Air-Gelände ins Auge.

Der Grund: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner war zusammen mit ihrem Partner Jörg Pilawa gekommen, um sich den Kaiser anzuschauen. Kurz rauschte die Politikerin mit dem TV-Moderator und einigen Sicherheitskräften in den VIP-Bereich. Doch dann zogen es beide vor, das Konzert von der Sitzplatztribüne aus zu verfolgen.

Viele weitere bekannte Gesichter tummelten sich in der Menge. Bonns Oberbürgermeister Guido Déus, FIFA-Schiedsrichter Sascha Stegemann, Trainer Olaf Janßen, die Comedians Lisa Feller und Markus Barth sowie Lanxess-Arena-Chef Stefan Löcher feierten ebenfalls ausgelassen zu den Schlagerhits. Im Publikum floss das Bier in Strömen.

„Ich wünsche euch besinnliche, berührende und überraschende Momente“, sagte die Schlager-Legende und präsentierte Klassiker wie „Sieben Fässer Wein“, „Manchmal möchte ich schon mit dir“, „Santa Maria“ und „Lieb mich ein letztes Mal“ sowie ein paar neuere Titel wie „Mein Kompliment“ und „Lasst uns reden“.

Roland Kaiser stand wieder mit einer 16-köpfigen Band auf der Bühne. Er spielte zweieinhalb Stunden ohne Pause. Copyright: IMAGO/Marc John

Kaiser genoss die wunderbare Atmosphäre am Rheinufer und das einmal mehr euphorische Publikum. „Was für ein schöner, lauer Sommerabend. Alles unter 40 Grad ist für mich inzwischen kühl“, sagte er augenzwinkernd. Die Weste blieb trotz der sommerlichen Temperaturen bis zum Schluss an. Eine Bewerbung für seinen nächsten Bonn-Besuch gab der Star auch noch ab: „Ich komme gerne wieder im nächsten Jahr“.

Die Comedians Markus Barth (l.) und Lisa Feller trafen Roland Kaiser vor dem Konzert im Backstagebereich. Copyright: Instagram

An seiner Seite hatte der 74-Jährige in Bonn Wanja Janeva als Backgroundsängerin. 2022 stand in Bonn Christiane Eiben mit auf der Bühne, damals mit Glatze aufgrund ihrer Brustkrebs-Erkrankung. Vor der diesjährigen Sommertour erhielt die Band die Nachricht, dass die Krebserkrankung erneut zurück sei und die beliebte Sängerin daher nicht dabei sein könne.

Roland Kaiser hat auf seiner Sommer-Tournee Wanja Janeva (r.) als Backgroundsängerin an seiner Seite. Copyright: IMAGO/Marc John

Beim Mega-Hit „Warum hast du nicht Nein gesagt“ übernahm Wanja den Gesangsteil von Maite Kelly. Kaiser hatte große Mühe, den Text zwischen mehreren Lachanfällen über die Runden zu bringen. Diese gute Laune steckte einfach alle an.

„Ich wünsche euch die Gelassenheit, Dinge zu ertragen, die ihr nicht ändern könnt, und den Mut, Dinge zu ändern, die ihr ändern könnt“, lautete die kaiserliche Schlussbotschaft, ehe mit „Joana“, „Im 5. Element“, „Dich zu lieben“ und „Bis zum nächsten Mal“ die umjubelte Schlagersause endete.