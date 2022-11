Bonn – Die Grünen-Kandidatin Katja Dörner ist neue Oberbürgermeisterin in Bonn. Bei der Stichwahl konnte sie sich mit 56,3 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber Ashok Sridharan (CDU) durchsetzen. Dass die Grünen demnächst in Bonn mitreden werden, war schon nach der Kommunalwahl vor 14 Tagen klar. Mit 27,86 Prozent wurden sie stärkste Fraktion Rat, vor der der CDU, die 25,74 Prozent erreichte. Die Bundestagsabgeordnete Dörner muss nun Verhandlungsgeschick bewiesen, um eine Koalition zu schmieden. Mit den Stimmen der CDU hätten die Grünen eine Mehrheit im Rat. Die 15,56 Prozent der SPD reichen dazu nicht.



In einer ersten Stellungnahme zeigte sich Dörner äußerst glücklich über das ihr von den Wählern entgegengebrachte Vertrauen: „Ich sehe dieser Aufgabe aber auch mit großem Respekt entgegen und will die Baustellen in der Stadt schnell in Angriff nehmen.“



Sridharan zeigte sich als fairer Verlierer und gratulierte Dörner zuvorderst. Seine Enttäuschung über die deutliche Niederlage konnte und wollte er nicht verbergen: „Ich hatte gehofft, weitermachen zu können.“ (vr)