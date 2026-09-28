Der KunstRasen Bonn hat am Montagmorgen (28. September) zwei weitere Namen für seine Jubiläumssaison 2027 bekannt gegeben. Der Kölner Rapper Mo-Torres tritt am Samstag (10. Juli 2027) mit seiner Open-Air-Tour zum Album „Mindestens für immer“ auf. Am Donnerstag (26. August 2027) macht Dick Brave mit seiner Tour „Summer Nights – This Time Is Forever“ Station auf dem Gelände in Bonn-Gronau.

Die Saison läuft vom 4. Juli bis zum 29. August 2027. Zum 15-jährigen Bestehen soll das Programm nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler zusammenbringen.

Mo-Torres spielt sein bislang größtes Open-Air beim KunstRasen Bonn

Für Mo-Torres ist Bonn nach Angaben des Veranstalters mehr als ein Tourstopp: Außerhalb seiner Heimat Köln habe er in keiner anderen Stadt so viele eigene Konzerte gespielt. Der Auftritt auf dem KunstRasen soll nun sein bislang größtes Open-Air in der ehemaligen Bundeshauptstadt werden. Das Album „Mindestens für immer“ soll im April 2027 erscheinen.

Der Vorverkauf für das Konzert beginnt am 30. September um 10 Uhr zunächst bei Eventim. Der allgemeine Vorverkauf startet am 5. Oktober um 10 Uhr.

Dick Brave setzt seine Open-Air-Tour fort

Dick Brave hatte 2026 sein Live-Comeback gefeiert. Nach einer ausverkauften Clubtour und mehr als 30 Open-Air-Konzerten soll es 2027 mit der Tour „Summer Nights – This Time Is Forever“ weitergehen. Musikalisch setzt der Künstler mit seiner Band auf Rock ‚n‘ Roll und Rockabilly. Der Auftritt in Bonn ist ebenfalls eine Premiere auf der KunstRasen-Bühne.

Der allgemeine Vorverkauf für das Konzert am 26. August hat am 28. September um 10 Uhr begonnen.

Diese Termine für den KunstRasen 2027 stehen fest:

Sonntag, 4. Juli: Klassik-Picknick. Mittwoch, 7. Juli: Simply Red – „Summer Funk 27“. Samstag, 10. Juli: Mo-Torres – „Mindestens für immer – Das Open-Air 2027“. Sonntag, 11. Juli: Nico Santos. Freitag, 23. Juli: Die Fantastischen Vier. Donnerstag, 26. August: Dick Brave – „Summer Nights – This Time Is Forever“. Freitag, 27. August: RKM652 mit Paula Hartmann, Dilla und weiteren Acts.

Nico Santos tritt am 11. Juli beim KunstRasen auf. Auch Die Fantastischen Vier sind für den 23. Juli angekündigt; das Konzert ist bereits ausverkauft.

Im Programm stehen außerdem das eintrittsfreie Klassik-Picknick am 4. Juli, Simply Red am 7. Juli sowie „RKM652“ mit Paula Hartmann, Dilla und weiteren Acts am 27. August. Für die ersten beiden Termine sind Einlass um 17 Uhr und Konzertbeginn um 19 Uhr vorgesehen – beim RKM652 öffnen die Türen bereits um 16.30 Uhr, Beginn ist um 18 Uhr. Die Zeiten können sich ändern.