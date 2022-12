Bonn – Zwei Jahre war wegen der Corona-Pandemie Zwangspause, doch im September 2022 ist es wieder soweit: Vom 9. bis 13. September drehen sich auf Pützchens Markt wieder Karussells und andere Schwindel erregende Fahrgeschäfte und lädt der Pluutenmarkt zum Stöbern ein. Das teilte die Stadt Bonn am Dienstag mit. An den fünf Kirmestagen erwartet die Stadt üblicherweise mehr als eine Million Besucher auf dem Marktgelände neben der Wallfahrtskirche in dem östlichen Bonner Stadtteil.

Die Besucher erwarten wieder etliche rasante Fahrgeschäfte wie den „Ghost Rider“ mit seitwärts sich überschlagenden Gondeln oder das neuartige Laufgeschäft „Ghost – Der Geisterdschungel“, eine Kombination aus Glas-Irrgarten und Geisterbahn. Auf etwa acht Hektar Marktfläche versammeln sich 500 Buden, Fahrgeschäfte für Groß und Klein und eine Vielzahl von Imbissbuden und Bierständen. Auch das Riesenrad und die Achterbahn Wilde Maus sind natürlich wieder mit dabei.

Für Oberbürgermeisterin Katja Dörner ist der Faßanstich am Eröffnungs-Freitag eine Premiere. Die Politikerin der Grünen ist seit November 2020 im Amt, aber im vergangenen Jahr fiel Pützchens Markt ja zum zweiten Mal coronabedingt ins Wasser. (ps)