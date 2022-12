Uni Bonn Professor für Augenheilkunde zum neuen Mitglied der Leopoldina gewählt

Prof. Frank G. Holz, Direktor der Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Bonn

Bonn – Prof. Dr. Frank G. Holz, der Direktor der Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Bonn (UKB), ist zum neuen Mitglied in der Leopoldina gewählt worden, der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Der renommierte Augenheilkundler mit Schwerpunkt Makula- und Netzhauterkrankungen wird dort ab sofort aktiv in der Sektion Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie und Stomatologie mitarbeiten.



Die Aufnahme in den Kreis der Leopoldina erfolgt auf der Basis von Nominierungen durch andere Mitglieder in einem mehrstufigen Aufnahmeverfahren.

Herausragende wissenschaftliche Leistung ist Voraussetzung

Nominierungsvoraussetzung ist eine herausragende wissenschaftliche Leistung im eigenen Fachgebiet. Als künftiges Mitglied hat Prof. Holz die Möglichkeit, mit Stellungnahmen und Empfehlungen die Arbeit der Akademie mitzugestalten, als Gutachter zur Verfügung zu stehen, wissenschaftsbasierte Beratung durchzuführen sowie sich in Veranstaltungen einzubringen.



„Frank Holz hat mit seiner fachlichen Expertise und wissenschaftlichen Exzellenz die Klinik für Augenheilkunde am UKB zu einer der führenden Fachkliniken bundesweit und international gemacht“, kommentiert Prof. Wolfgang Holzgreve, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender am UKB, die Wahl des Kollegen. „Wir freuen uns, dass dies nun auch durch die Wahl in die Leopoldina als älteste naturwissenschaftlich-medizinische Gelehrtengesellschaft anerkannt wurde und gratulieren ihm zu dieser Auszeichnung.“



Die Leopoldina wurde 1652 gegründet und 2008 zur Nationalen Akademie der Wissenschaften Deutschlands ernannt. Sie zählt 1600 Mitglieder aus 30 Ländern, deren Expertise annähernd alle Forschungsbereiche umfassen.