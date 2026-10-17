In Bornheim-Widdig wird am Samstag (17. Oktober) evakuiert, weil dort ein Blindgänger gefunden wurde. Bereits vor drei Wochen war im benachbarten Hersel am Rhein eine Weltkriegsbombe entdeckt worden.

Am Samstagvormittag gab die Kreisleitstelle Rhein-Sieg-Kreis über die Warnapp Nina eine Meldung heraus. Wie es heißt, muss wegen des Einsatzes mit erheblichen Behinderungen im Verkehr gerechnet werden.

Gefunden wurde der Sprengkörper im Bereich der St.-Georg-Straße. Zum Evakuierungsradius gehört auch der angrenzende Rhein.

Anwohnerinnen und Anwohner, die von den Maßnahmen betroffen sind, können sich in der Mehrzweckhalle Bornheim-Widdig an der Römerstraße 5a melden. Dort wurde eine Anlaufstelle eingerichtet.

Weitere Informationen folgen. (red)