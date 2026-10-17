Eine im Bereich des Rheins in Bornheim-Widdig gefundene Weltkriegsbombe ist erfolgreich kontrolliert gesprengt worden. Das teilte die Feuerwehr am Samstagmittag mit. Bereits vor drei Wochen war im benachbarten Hersel am Rhein eine Weltkriegsbombe entdeckt worden.

Für die Entschärfung eines Blindgängers am Rheinufer musste auch eine Schafsherde kurzzeitig umziehen. Copyright: Freiwillige Feuerwehr Bornheim

Die zuvor erforderlichen Evakuierungsmaßnahmen im Bereich der St.-Georg-Straße und der Karolinger Straße konnten damit beendet werden. Auch die Sperrung des Rheins für den Schiffsverkehr im Bereich der Fundstelle ist wieder aufgehoben.

Die Freiwillige Feuerwehr Bornheim bedankte sich bei allen betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern für ihr Verständnis und ihre Unterstützung während der Maßnahmen. (red)