Ersterwähnung als „Walathorp“ im Jahr 927

„Walathorp“ – unter diesem Namen wurde der heutige Bornheimer Ortsteil im Jahr 927 in einer Urkunde, die sich heute im Kölner Stadtarchiv befindet, erstmals erwähnt. Der Name stammt vom althochdeutschen Wort „Walah“. So bezeichnete man die romanische Restbevölkerung, die nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches in den alten römischen Provinzen verblieben war. Relikte des Römerkanals zeugen im Gebiet der Vorgebirgsstadt noch heute davon.

Feiern übers ganze Jahr statt Festkommers

2027 jährt sich die urkundliche Ersterwähnung zum 1100. Mal. Ein willkommener Grund für den Ortsausschuss (OAS) Waldorf, dieses Jubiläum gebührend zu feiern – bewusst wird dabei auf einen klassischen Festkommers mit Ansprachen verzichtet. Das betonte Dieter Hach Amar, der seit drei Jahren OAS-Vorsitzender ist.

Gemeinsam mit Vertretern der Dorfvereine, Bornheims Vize-Bürgermeisterin Gabriele Kretschmer, den Ortsvorstehern Günter Knapstein (Waldorf) und Wilfried Kreuel (Dersdorf) sowie zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern stellte er das Jubiläumsprogramm bei einem Umtrunk im Pfarrer-Dederichs-Haus, dem katholischen Pfarrheim von St. Michael, vor: „Wir möchten das ganze Jahr über feiern, und nicht nur an einem Wochenende“, sagte Hach Amar. Bereits jetzt können sich die Waldorfer auf das Festjahr vorbereiten, denn der OAS verkauft ab sofort mehrere Jubiläumsprodukte. Mit den Erlösen werden die Veranstaltungen im kommenden Jahr mitfinanziert.

Kalender, Wein, Gläser und Münze zum Jubiläum

Erstmals gibt es einen Heimatkalender unter dem Motto „1100 Jahre Waldorf – Unser Dorf. Unsere Geschichte. Unsere Zukunft“. Mit einem Blanc de Noir von der Ahr können die Waldorfer auf ihr Dorfjubiläum anstoßen. Die Flaschen, verkauft von der Dagernova-Weinmanufaktur, sind mit einem eigenen Jubiläumsetikett versehen.

Eine limitierte Jubiläumsmünze Copyright: Engel-Strebel

Passend dazu gibt es Weingläser, in die das Jubiläumslogo eingraviert ist. Der Kalender und die Flasche Wein kosten jeweils zehn Euro, ein Glas gibt es zum Stückpreis von fünf bei Blumen Stüsser (Schmiedegasse 1). Auch eine auf 250 Exemplare limitierte Jubiläumsmünze wird noch herausgegeben. Auf der einen Seite sieht man das Waldorfer Schöffensiegel, auf der anderen Seite das Jubiläumslogo. In Arbeit ist derzeit zudem eine Festschrift, die Marcus Friedmann betreut.

Ortsvereine, Schulen und Kitas sind eingebunden

Eingebettet in das Festjahr sind alle 22 Ortsvereine mit ihren traditionellen Feiern und Veranstaltungen – vom Ostereierschießen über das Junggesellenfest bis hin zum Maibaumansingen, dem Schützenfest, dem Tag der offenen Tür der Löschgruppe oder dem lebendigen Adventskalender im Dezember. Auch die Nikolaus-Schule und die beiden Kitas sind mit im Boot.

Der „längste Desch“ und die Jubiläumskirmes

Am 10. Juli verwandelt sich die Büttgasse mitten im Ortskern in den „längsten Desch“ von Waldorf. Beginnend am Feuerwehrgerätehaus bis zur Filiale der Volksbank stellt der OAS einen langen Tisch auf, an dem jeder, der möchte, sich hinsetzen und mitfeiern kann. Ein weiterer Höhepunkt ist die dreitägige Jubiläumskirmes im Herbst (1. bis 3. Oktober). Los geht es am Freitagabend mit einer Party, für den Samstag steht ein rheinischer Abend auf dem Programm und der Sonntag wird zu einem Familientag. Im Festzelt haben alle Dorfvereine die Möglichkeit, sich während der Kirmes zu präsentieren. Der Tanzsportclub (TSC) Rot-Weiß Waldorf, der im kommenden Jahr 60 Jahre alt wird, wird das Festprogramm mit seinen neuen Tänzen begleiten.

Führungen, Wanderung, Ausstellung und weitere Infos

Heimatforscher Franz-Josef Geuer bietet historische Führungen an, im Mai gibt es eine Kräuterwanderung mit Christel Nelles, und auch eine Ausstellung mit Gemälden des Heimatmalers Gerhard Dietz („De Ditze Jerret“, 1913-1985) ist geplant. Das dürfte aber noch nicht alles sein: „Wir haben noch mehr Ideen, an denen wir derzeit arbeiten“, versprach Hach Amar. Weitere Infos zum Festjahr gibt es im Schaukasten am Dorfplatz in der Schmiedegasse, auf Facebook (Ortsausschuss Waldorf 1955 e. V.) oder via Instagram (oas_waldorf).