Eitorf – Sie fuhren mit dem Fahrrad täglich gemeinsam zu ihrem Arbeitgeber, den Schoellerwerken. Lisel Nemetz kam von der Wasserstraße, Rolf Schumacher von der Parkstraße. Bei diesen gemeinsamen Fahrten kamen sie sich näher und verliebten sich. Am 25. August 1961 heirateten sie, am heutigen Mittwoch können die Schumachers nun Diamanthochzeit feiern.



Lisel Schumacher (83) besuchte als Kind die Ursulinenschule in Hersel, bevor sie mit der Arbeit in der Kammgarnspinnerei begann. Nach der Hochzeit, als ihr erstes von vier Kindern zur Welt kam, kümmerte sie sich als Hausfrau um die Kinder und um den großen Garten an der Gauhes Wiese.



Später bauten sie ein Haus an der Hospitalstraße, wo sie heute noch wohnen. Mit seinen Kindern fuhr das Ehepaar häufig im VW-Käfer in den Urlaub.



Rolf Schumacher kaufte Wolle in aller Welt



Rolf Schumacher (85) absolvierte eine kaufmännische Lehre bei den Schoellerwerken, einer Kammgarn-Spinnerei, und ging dann zu einer Hamburger Speditionsfirma und einer Bremer Wollkämmerei, um dort Erfahrungen zu sammeln. Nach weiteren zwölf Jahren bei Schoeller in Eitorf wechselte er dann in den Einkauf von Bosch nach Stuttgart, um kurz darauf wieder nach Eitorf in den Wolleinkauf zurückzukehren.



Das Brautpaar am 25. August 1961 Copyright: Harald Röhrig

Dort wurde er schließlich Einkaufsdirektor und reiste durch Europa, Australien, Neuseeland und die USA, um Wolle für Schoeller zu kaufen. Nach 46 Jahren bei Schoeller ging Schumacher in den Ruhestand. Eine Vitrine mit 100 Schafen aus Wolle, Holz oder Keramik zeugt noch heute von seinem beruflichen Engagement.



Ein wesentlicher Bestandteil des Lebens von Rolf Schumacher war der Chorgesang. Drei Jahre engagierte er sich beim MGV Eitorf, unter anderem als Vorsitzender. Zehn Jahre sang er im Kirchenchor Sankt Patricius, und von 1956 bis 1989 im Schoeller-Werkschor. Als er an Parkinson erkrankte, musste er aufhören. Heute versucht er, sich noch mit Tischtennisspielen ein wenig fit zu halten. Außerdem geht er noch regelmäßig mit seinem Rollator ins Eitorfer Zentrum einkaufen.



Lisel Schumacher kocht auch heute noch von Zeit zu Zeit. Beide beschäftigen sich mit Gesellschaftsspielen und Kreuzworträtseln. Täglich lesen sie die Zeitung und spielen gern Freiluftschach mit den sechs Enkelkindern. Gefeiert wird die Diamanthochzeit im Familienkreis.