„Ich habe schon als Kind gesagt: Ich heirate einen Bauern“, erzählt Rita Lemmen-Hüsgen. Es habe sie schon immer aufs Land gezogen, auch wenn sie mitten in Köln aufgewachsen ist. An ihre Lehre im Biologischen Gemüsebau erinnert sie noch heute der Geruch von Zwiebelgemüse, von Sellerie.

Heute führt sie den Blumenhof in Eitorf gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Michael von Ooy und rund 36 Mitarbeitenden. Von dort aus beliefern sie mit der Hofkiste aktuell rund 2000 Haushalte in der Umgebung mit regionalem Obst, Gemüse, tierischen Produkten und anderen Leckereien. Seit über 25 Jahren gibt es schon den Bio-Lieferservice, der vor dem Umzug nach Eitorf in Hennef-Süchterscheid angesiedelt war.

Mit Sorgfalt in jede Hofkiste

Bei einem Besuch zeigen Mitarbeiterinnen Johanna Krips und Sarah Kampen die Station, in der die Hofkisten gepackt werden. Ein Romanesco-Blumenkohl, Äpfel, Radieschen, Salate, ein Kürbis und eine Packung Haferflocken werden einzeln unter die Lupe genommen, bevor sie einen Platz in der grünen Kiste bekommen. „Ich packe die Kiste immer so, wie ich sie zu Hause auch gern bekommen würde“, sagt Sarah Kampen.

Hofladen als neuer Begegnungsort

Im Blumenhof im Eitorf werden allerdings nicht nur die Hofkisten verschickt. Dort gibt es seit September 2025 auch einen Hofladen mit einem kleinen Vollsortiment und Sitzgelegenheiten für einen Kaffee oder ein Stück Kuchen nach dem Einkauf.

Für Gründerin Rita Lemmen-Hüsgen und Michael van Ooy war die Eröffnung des Ladens ein besonderer Schritt. Sie entwickeln den Blumenhof allmählich zu einem Begegnungsort, mit Hoffesten, Filmvorführungen, Yoga-Kursen. Und die beiden haben viele weiteren Ideen für zukünftige Treffen.

Ein Hof mit Geschichte

Damit knüpfen die Betreiber auch an die Tradition des Ortes an: Schon bevor Rita Lemmen-Hüsgen den Blumenhof übernahm, führte Christel Wick hier ein Trödelcafé und richtete Veranstaltungen aus. Der Blumenhof wird also wieder zu einem Ort der Einkehr für Menschen in und außerhalb von Eitorf. „Unser Anliegen ist, dass der Hof belebt wird“, sagt Rita Lemmen-Hüsgen.

Hofhund Sam. Copyright: Rafael Greboggy

„Dass hier Menschen zu verschiedenen Anlässen herkommen können, oder einfach beim Einkauf einen Kaffee trinken können.“

Regionale Produkte und lauschige Plätze

Die Produkte aus dem Hofladen stammen dabei überwiegend aus Deutschland. Mit Tomaten, Zucchinis, Buschbohnen oder Pak Choi versorgt die knapp sechs Kilometer entfernte Bioland-Gärtnerei Hüsgen den Blumenhof. Schafmilchprodukte wie Käse kommen von den Wiedtalhöfen in Seelbach nahe Straßburg, vom Biohof Solbach (Bebbingen) stammen Eier oder fertige Hühnersuppen.

Der Blumenhof lädt nach einem Einkauf im Hofladen mit lauschigen Plätzen drinnen wie draußen zum Verweilen auf. Empfehlenswert sind auch die Nussecken, „die leckersten im Rhein-Sieg-Kreis“, findet Michael von Ooy. Mit etwas Glück trifft man auch Hofhund Sam, 13 Jahre alt und von der gemütlichen Sorte. Auch die persönliche Atmosphäre gehört zum Konzept des Hofes.

Die Lieblingsprodukte der Mitarbeitenden

Doch was kommt eigentlich den Blumenhof-Mitarbeitenden in die Gemüsekiste? Der Kohlrabi sei eine wahre „Geschmacksexplosion“, sagt Sarah Kampen, die es als Profi-Packerin ja wissen muss. Michael von Ooy bricht eine Lanze für die Möhren, andere nennen die Tomaten und den Kürbis. Und die Inhaberin der Hofkiste, Rita Lemmen-Hüsgen? Die kann sich nicht so recht entscheiden, zu groß ist die Vielfalt. Einen prominenten Platz hat jedenfalls das Radieschen: Es ist im Logo des Blumenhofs.

Liefergebiet reicht bis ins Sauerland

Die Hofkiste beliefert den Rhein-Sieg-Kreis, Bonn, Teile von Köln und Leverkusen, den Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreis, den Landkreis Neuwied und den Westerwald, den Kreis Altenkirchen und Gebiete in Richtung Siegen-Wittgenstein, Olpe und südliches Sauerland.

Öffnungszeiten und Kontakt

Der Hofladen hat donnerstags und freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Adresse: Blumenhof 1-3 in Eitorf. Weitere Informationen zu dem Angebot des Hofes unter der Telefonnummer (02248 445083) oder auf der Webseite. (rag)

www.bioland-huesgen.de