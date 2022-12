Windeck – In der freien Natur oder auf einer gepflegten Wiese die Decke ausbreiten und gemütlich picknicken. Wer das genießen möchte, muss an der Oberen Sieg nicht unbedingt die Verpflegung im Rucksack mitschleppen. Nach der Wanderung reicht ein Zahlencode, und schon kann das Vergnügen beginnen. An sechs markanten Stellen im Gemeindegebiet hat der Verein Tourismus Windecker Ländchen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Picknickboxen aufgestellt. Gastronomen bieten dort individuelle Arrangements an.

Direkt vor der Haustür ihres Eulenhofs betreuen Magdalena und Bernd Vasters die Picknickboxen im Ortsteil Eulenbruch. Bei ihnen können die Wanderer den Inhalt der Box über die Internetseite zusammenstellen.



An der Burgruine befüllt Gastronom Jens Ginsberg eine der Picknickboxen. Er bietet eine rustikale Brotzeit an. Copyright: Stephan Propach

Bei gutem Wetter kann das Picknick direkt im Vorgarten der Gastronomen stattfinden. Vasters bieten bei Regen ihre Laube an und haben auch im Garten an ihrem kleinen See Raum für die Wanderer. „Das Angebot läuft seit dem 1. Juni. Wir hatten gleich am zweiten Tag Interessenten“, berichtet Bernd Vasters. „Das ist eine tolle Sache.“

Weitere Picknickkisten in Planung

Inzwischen hat am Eulenhof schon ein Kindergeburtstag an den Boxen stattgefunden. Ein liebevoller Eintrag im Gästebuch zeugt von zufriedenen Teilnehmern. In ihr Programm aufnehmen wollen die Gastgeber des Eulenhofes demnächst eine zweite Picknickkiste. Die soll am Bergbauwanderweg an der Grube Silberhardt stehen. Am ursprünglichen Standort an der Pulvermühle musste sie abgebaut werden, weil sie nicht mit dem Naturschutzgebiet zu vereinbaren war.

An der Burgruine hoch über dem ehemaligen Siegarm und dem Dorf Altwindeck sowie am Alten Stuhl betreibt Jens Ginsberg die Picknickboxen. Auf der Internetseite seines Bergischen Hofes in Schladern bietet er den Picknickkorb an mit einer rustikalen Brotzeit und einem Getränk.

„Wir vereinbaren eine Zeit, und etwa eine halbe Stunde vorher liefern wir“, erklärt der Gastronom. Er beschränkt sich ausdrücklich auf kalte Kost. Denn wenn die Wanderer sich verspäteten und die Mahlzeit womöglich länger in der Styroporbox stehe, könne bei warmem Essen die Qualität nicht garantiert werden, sagt Ginsberg.

Historisches Ambiente verspricht eine Picknickbox an der Burg Dattenfeld. Sie wird vom Dattenfelder Hof bewirtschaftet, der die möglichen Inhalte über seine Internetseite anbietet. Der Dattenfelder Hof betreut eine weitere Picknickbox im Ortsteil Übersetzig an „Auels Ecke“.