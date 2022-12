Windeck – Ein Motorradfahrer hat am Sonntagvormittag in Windeck auf der Landstraße 125 nach einem Überholvorgang die Kontrolle über seine Maschine verloren, kollidierte mit der Leitplanke und stürzte. Dabei wurde der 28-Jährige schwer verletzt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Motorradfahrer aus Overath gegen 11.25 Uhr auf der L 125 von Windeck-Herchen in Richtung Leuscheid unterwegs. Kurz vor einer lang gezogenen Linkskurve überholte der Fahrer nach Angaben der Polizei mindestens zwei Autos. Beim Einscheren in der Kurve geriet er ins Straucheln und touchierte die Schutzplanke rechts neben der Fahrbahn. Er schliff an der Planke entlang und stürzte. Die Polizei geht von einem Fahrfehler des 28-Jährigen aus.



Das Bike rutschte noch einige Meter über den Asphalt und blieb auf der Fahrbahn liegen. Rettungskräfte brachten den ansprechbaren Biker mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (hen)