Fußball-Bezirksliga Sieben Vereine teilen eine Sorge

Rhein-Sieg-Kreis – Drei Spieltage vor Schluss spitzt sich der Abstiegskampf in der Fußball-Bezirksliga 2 immer weiter zu. Drei Mannschaften müssen am Ende den bitteren Gang in die Kreisliga A antreten, sieben Teams zittern noch. Dank des jüngsten 3:0-Erfolgs beim Bröltaler SC haben die Buisdorfer (30 Punkte) zuletzt drei Plätze gutgemacht. Dennoch ist man ebenso wie der Bröltaler SC (30) und der 1. FC Niederkassel (29) noch mittendrin in der Verlosung. Die neuen Schlusslichter heißen SV Niederbachem (29) und Oberkasseler FV (28).



Auch RW Merl (33) und der FV Endenich II (32) können noch nicht sicher für ein weiteres Bezirksliga-Jahr planen. Die Landesliga-Reserve des FVE ist die einzige Mannschaft, die nur noch zwei Mal die Möglichkeit hat zu punkten. Das Team hat an Pfingstmontag nämlich spielfrei.



Dank des jüngsten Auswärtssieges hat der TuS Buisdorf die Rote Laterne an Oberkassel abgegeben und steht nun über dem Strich. Die ausstehenden Partien gegen den VfR Hangelar, SC Uckerath und RW Merl tragen die Schützlinge von Trainer Frank Dubinsky allesamt zu Hause aus, weil im Winter das Heimrecht mit dem SCU getauscht wurde. „Ich betrachte das nicht unbedingt als Vorteil“, sagt Dubinsky. „Schließlich haben wir die letzten beiden Heimspiele gegen Niederkassel (2:3, Anm. d. Red.) und Leuscheid (0:4, Anm. d. Red.) verloren.“ Er rechnet damit, dass die Entscheidung erst am letzten Spieltag fällt. Die Mannschaft sei „bereit, die letzten Kraftreserven zu mobilisieren und alles reinzulegen“.



Zwei Siege zur Rettung



Die Enttäuschung beim Bröltaler SC war nach der Derby-Niederlage groß. Im Duell am Sonntag in Oberkassel ist man quasi zum Siegen verdammt. „Das war eine ganz schwache Leistung von uns, gerade nach der Pause“, sagt Co-Trainer Ralf Nahs. „Ich bin trotzdem überzeugt, dass wir die Klasse sportlich halten können“, sagt Chefcoach Frederik Grabhorn. Da er auch noch auf Sven Tuttlies verzichten muss, werden die reaktivierten Alexander Steimel und Aurelian Verplaetse erneut aushelfen. Außerdem empfängt der BSC noch Niederbachem, ehe man zum Saisonfinale nach Oberdrees reist.

Der 1. FC Niederkassel hat aus den vergangenen vier Spielen zehn Punkte geholt, steht aber weiter auf dem ersten Abstiegsplatz. Der kniffligen Aufgabe beim designierten Vizemeister Bornheim folgen die Partien gegen Wahlscheid und bei Endenich II. „Wir brauchen zwei Siege für den Klassenerhalt und dafür werden wir alles tun“, geht der Vorsitzende Marc Pfister zuversichtlich in den Saisonendspurt.