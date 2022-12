Fußball-Kreisliga A Hurst-Rosbach will unabsteigbar bleiben

Windeck – 39 Saisontore hat Fatih Tuysuz (1. FC Niederkassel II) bereits erzielt, also mehr als alle Spieler der SpVgg Hurst-Rosbach zusammen (37). Der abstiegsbedrohte Fußball-A-Ligist wird sich am Sonntag (15.15 Uhr) mit vereinten Kräften zur Wehr setzen, wenn man den Tabellenzweiten um den spielenden Co-Trainer Tuysuz an der Oberen Sieg empfängt.



„Es macht Spaß Fatih zuzusehen, nur nicht als Gegner“, sagt SpVgg-Coach Uwe Schyns angesichts vierer Tuysuz-Tore im Hinspiel (0:6). „Niederkassel war an diesem Tag eine Nummer zu groß für uns.“ Beim Wiedersehen am Sonntag baut Hurst-Rosbach nicht zuletzt auf zwei Eigengewächse vom JFV Windeck, nämlich auf Innenverteidiger Florian Beykirch (18) und Stürmer Malte Vindice (18). Letzterer hatte bereits in der Hinserie drei Joker-Einsätze verbucht, ehe er nach dem desaströsen Rückrundenstart (0:9, 1:7, 1:8) fast jede Minute auf dem Feld stand und dabei stolze sechs Treffer markierte.



Erfolgreiche Flucht nach vorne



„Auch dank ihm haben wir uns aus dem Tal befreit“, sagt Schyns. In den Partien gegen Aegidienberg (2:5) und in Menden (4:2) traf Vindice zuletzt doppelt. Ohnehin ist die SpVgg nach den besagten Abreibungen im März die Flucht nach vorne angetreten. „Wenn man trotz defensiver Ausrichtung 24 Tore in drei Spielen kassiert, bleibt einem nichts anderes übrig“, so Schyns. Er nahm sogar einen Torwartwechsel vor und brachte Patrick Schirrholz für Lukas Hörster. „Das hatte nichts mit Lukas' Leistungen zu tun“, betont er. „Ich musste irgendetwas ändern und einen neuen Impuls setzen.“

Weil auch Kapitän Jakob Lindner (33) seit Anfang Mai wieder an Bord ist, geht man zuversichtlich in die „Endspiele“ gegen Niederkassel II, beim ASV Sankt Augustin und gegen Hellas Troisdorf. Während der ASV und Bad Honnef II bereits für die B-Liga planen, müssen Birk (22 Punkte), Hurst-Rosbach (24) und Kaldauen (27) noch zittern.

Maximal vier Absteiger



Da in der Bezirksliga 2 mit dem 1. FC Niederkassel derzeit nur ein Verein aus dem Rhein-Sieg-Kreis auf einem der drei Abstiegsplätze steht, müssten Stand jetzt nur Sankt Augustin, Bad Honnef II und Birk dran glauben. Sollte es aber mehr hiesige Bezirksliga-Klubs erwischen, stiegen aus der A-Liga insgesamt vier Teams ab.



Durch den Rückzug des Landesligisten Windeck in die B-Liga geht aus den neun A-Liga-Staffeln des Verbandsgebiets zwar zusätzlich der beste Vizemeister hoch, doch Niederkassel II liegt im Quotienten-Vergleich nur auf Rang vier. Demnach dürfte kein zusätzlicher A-Liga-Platz frei werden. So oder so will die SpVgg ihrem „Unabsteigbar“-Ruf gerecht werden. Es winkt die zwölfte Saison in Folge im Kreisliga-Oberhaus.