Fußball-Kreisliga A SF Troisdorf bitten Hütte zum Stadtduell

Rhein-Sieg-Kreis – 63 Tage nach dem Abpfiff der Saison 2021/22 startet die Fußball-A-Liga am Sonntag in die nächste Runde. Der Aufsteiger Kosova Sankt Augustin beginnt seine Premieren-Spielzeit im Kreisliga-Oberhaus mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Niederkassel II. Das vermeintliche Top-Duell steigt in Troisdorf, wo die SFT den Stadtrivalen RW Hütte empfangen.



Ursprünglich sollte die Saison – gleichzeitig mit der auf Verbandsebene – am 21. August beginnen. So zumindest war es den Vertretern aller A-Ligisten beim Staffeltreffen Anfang Juli mitgeteilt worden. Doch ohne Vorwarnung zog der Kreis den Start um eine Woche vor, sodass viele Vereine geplante Turniere und gebuchte Trainingslager kurzerhand absagen mussten. „Trotz heftiger Proteste hat der Kreis seinen Stiefel durchgezogen“, sagt RW-Trainer Burkhard Zimmermann. „Er hat die Klubs förmlich im Regen stehen lassen.“



Auch sein Troisdorfer Trainerkollege kritisiert den kurzfristig vorgezogenen Saisonstart. „Das ist eine Unverschämtheit“, sagt Denis Schorn. „Mit Jan Zoller und Özgün Günal fehlen uns jetzt zwei enorm wichtige Spieler, die bei der Urlaubsplanung von einem späteren Saisonstart ausgegangen sind. So geht es vielen anderen Vereinen auch.“

Trio fällt aus



Neben dem Duo fallen mit Hasan-Selcuk Alagöz, Saad Barouag und Göktan Maru drei weitere Spieler verletzungsbedingt aus, die eigentlich fest für die Startelf vorgesehen waren. „Das ist natürlich bitter, aber jetzt schlägt eben schon etwas früher die große Stunde unserer Youngsters. Sie sind bereit, topfit und können sich beweisen“, sagt der Troisdorfer Coach. Von der offensiven Ausrichtung will er trotzdem nicht abrücken: „Wir richten uns ganz bestimmt nicht an RW Hütte aus.“



So., 13 Uhr: TuS Mondorf II – SV Menden, 14.30 Uhr: SSV Kaldauen – Hellas Troisdorf, Troisdorf 05 – RW Hütte, 15 Uhr: Allner-Bödingen – Niederkassel, FC Kosova – Niederkassel II, U. Troisdorf – Happerschoß, 15.15 Uhr: Hurst/Rosbach –Aegidienberg.