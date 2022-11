In Hennef wurden in der Nacht Rinder von einer Weide gestohlen. (Symbolbild)

Hennef – Einen ungewöhnlichen Diebstahl bemerkte ein Landwirt am Mittwochmorgen. Als er gegen 7.20 Uhr auf seine Weide in Lescheid kam, fehlten sechs Rinder. Am Abend zuvor waren sie noch auf der Wiese in Richtung Hahnenhardt gewesen. Unbekannten hatten über Nacht das Weidetor geöffnet.



Vermutlich waren sie, so die Polizei, mit einem Viehtransporter gekommen, den sie davor abgestellt hatten. Anschließend trieben sie die Tiere in das Großfahrzeug. Außerdem nahmen die Diebe noch ein elektrisches Weidezaungerät mit.



Die Täter erbeuteten drei dunkle Rinder, zwei braune mit Hörnern sowie eines mit gelblicher Fellfarbe. Den Gesamtwert der gestohlenen Tiere schätzt die Polizei auf rund 4500 Euro. Sie bittet um sachdienliche Hinweise auf verdächtige Beobachtungen, wie beispielsweise einen Transporter, unter 02241-541-35 21. (rvg)