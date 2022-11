Hennef – Manfred, ein Gärtner mit Mercedes, oder lieber Herbert, den Landwirt mit einem DKW 3=6? „Jetzt kannst du es dir aussuchen“, meinte die Freundin. Elisabeth Schiefer aus Uckerath entschied sich für den feschen Herbert Bolz aus Söven. Lachend erzählen die beiden von ihrer ersten Begegnung auf dem Abendball der Rotter Kirmes. Es dauerte damals noch etwas, bis aus ihnen ein Paar und schließlich ein Ehepaar wurde. Heute feiern Herbert und Elisabeth Bolz ihre diamantene Hochzeit.



So sah das Brautpaar vor 60 Jahren aus. Copyright: Stefan Villinger (Repro)

Die Landwirtschaft prägte beider Berufsleben. Auf ihrem Aussiedlerhof südlich von Söven hatten sie zuletzt zirka 40 Kühe. 1963 absolvierte Elisabeth Bolz als damals jüngste Absolventin die Prüfung zur Meisterin der Ländlichen Hauswirtschaft. „Sie hat mehr draußen mitgeholfen als ich drinnen“, beschreibt Herbert Bolz (84) in der Rückschau die Arbeitsteilung auf dem Hof und im Haushalt, um ein großes Kompliment anzufügen: „Die Frau hat mich verwöhnt, sie ist zu gut für mich.“

Selbst in ihrer Freizeit war die heute 81-Jährige, die ihren Mann als 100 Prozent zuverlässigen und fleißigen Partner schätzt, stets produktiv: Backen und Handarbeit nennt sie als Hobbys. Letztgenanntes übte sie sogar mit einer Strickmaschine aus. Über Jahrzehnte gingen die Eheleute außerdem kegeln, gemeinsam in einem gemischten Klub sowie getrennt im Damenklub „Die Unentschlossenen“ beziehungsweise im Herrenkegelklub „Gute Laune“.



1993 gab das Paar die Landwirtschaft auf. Danach hatten sie Zeit fürs Reisen. Dreimal waren sie in Ägypten, vor zehn Jahren in Jordanien, in Syrien und im Libanon. Auch Elisabeth Bolz’ Wunschtraum von einer Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau bis Irkutsk erfüllte sich. Mit dem Flugzeug ging es sogar noch weiter bis Peking und Hongkong.



Ausblick aufs Siebengebirge



Fernreisen unternehmen die Eheleute aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr, dafür genießen sie mehrmals im Jahr Aufenthalte in ihrem Ferienhaus in Bredene an der belgischen Nordseeküste. Dabei bietet auch der heimische Garten, den Herbert Bolz mit dem Aufsitzrasenmäher pflegt, einen herrlichen Ausblick. Aus ihrem Strandkorb auf der Terrasse heraus können die Bolzens über Grünland hinweg auf das Siebengebirge schauen.



Ganz in ihrer Nähe haben die Jubilare auf dem Hählenhof-Hügel in separaten Häusern ihre Tochter Martina und den Sohn Hans-Stefan mit Schwiegertochter Anja und Enkel Ole (14). Sohn und Schwiegertochter haben vor sechs Jahren in der vormaligen Scheune das Café Landtörtchen eröffnet. Klare Sache, dass dort die Diamanthochzeit gefeiert wird.