Hennef – Das Komitee Hennefer Karneval hat bei einem Treffen entschieden, alle Sitzungen, Regimentsappelle und Partys der laufenden Session in den Sälen abzusagen. Das gilt auch für den Rosenmontagszug im Zentrum. Die Karnevalisten haben sich in Absprache mit der Stadt für eine frühzeitige Absage entschieden, „um allen Teilnehmern des Rosenmontagszugs Planungssicherheit zu geben“, wie Komiteepräsident Frank Kasolowsky schreibt. Der Sövener Zug am Karnevalssonntag wird auf den 1. Mai 2022 verlegt.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Endlich wieder gemeinsam mit euch Karneval feiern – hatten wir gedacht“, heißt es in der Mitteilung. Die Pandemieentwicklung und die ausgesprochene Empfehlung von Landesregierung sowie Karnevalsgesellschaften hätten zu den Entscheidungen geführt. „Wir sind sehr betrübt, dass die Session nicht stattfinden kann“, teilt Kasolowsky mit. „Aber die Gesundheit steht für uns im Vordergrund.“

Mit aller Energie gehe es in die Vorbereitung der Session 2022/23. Das Dreigestirn bleibt im Amt und zieht durch bis zum Rosenmontagszug 2023. (rvg)