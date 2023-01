Rhein-Sieg-Kreis – Dem VfR Hangelar ist am siebten Spieltag der Fußball-Bezirksliga der erste Saisonerfolg geglückt. Das zweite kreisinterne Duell entschied der TuS Buisdorf für sich. Der SV Leuscheid kam kampflos zu drei Punkten.



TuS Buisdorf – Wahlscheider SV 2:1 (1:0). Bereits nach 85 Sekunden brandete in der Buisdorfer Uferstraße lauter Torjubel auf, denn eine Vorlage von Maik Noppe hatte Max Müller zu seinem siebten Saisontreffer verwertet. Die Gäste mussten sich allerdings nur kurz schütteln und schlugen durch Juri Landgraf zurück – 1:1 (17.). Mit seinem zweiten Treffer sorgte Müller für die Pausenführung seiner Mannschaft (37.).

SSV Bornheim – Bröltaler SC 3:3 (2:0).



BSC: Gratzl, J. Hohn, Tuttlies, Scheidt, Zinn, M. Hohn, Schmitt (88. Wienand), Sommers, Hellen, Müller, Kötting.



Tore: 1:0 (2.), 2:0 (28.), 2:1 Hellen (61.), 2:2 Zinn (71.), 2:3 Schmitt (81.), 3:3 (90./+3).



RW Merl – SC Uckerath 1:1 (1:0).



SCU: Milicki, Syrstad, Keil, Matzdorf (62. Weber), Pfahl, Hotel, Grünig (74. M. Thomas), L. Einheuser (80. Hermanni), Schwarz (62. Cubukcu), M. Einheuser, Meinke.



Tore: 1:0 (37.), 1:1 Pfahl (90.).



Gelb-Rot: Pfahl (90./+4).



FV Wiehl II – SV Bergheim 3:3 (2:1).



SVB: B. Huth, Erdem, Rother, Kitz (46. Sarur), Stein, Lehnert, Bouskouchi (60. Abdou), Schönborn (60. Burski), Müller, Heitzer, Bach (85. Maier).



Tore: 1:0 (7.), 1:1 Heitzer (36.), 2:1 (39.), 2:2 Sarur (65.), 3:2 (80.), 3:3 Stein (90./+7).



Rot: Wiehl II (90./+5).



Nach dem Wechsel bestimmte der Kampf das Geschehen. „Beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten, aber letztendlich haben wir keine hochkarätige Chance mehr zugelassen“, freute sich TuS-Coach Basti Wittenius.

TuS: Dassen, Ma. Müller (84. Elaisaouaali), Wieland, Hübgen (86. T. Töller), Ellersdorfer (87. Jeromin), Noppe (90. Trachte), Spiekermann, Rundel, Schamberg, Niggemeyer, Hoffmann (77. F. Töller).



WSV: Demmer, Jung, Kandgraf, Mylenbusch, Radermacher, Hohn, Feldner (60. Lehnen), Klink, Tondl, Rößler (75. Schweinert), Pauls.

SV Lohmar – VfR Hangelar 0:3 (0:0). Große Erleichterung im Lager des VfR Hangelar: Die Mannschaft von Trainer Frank Schmitz landete beim Aufsteiger den ersten Saisonsieg. „Uns ist allen ein Stein vom Herzen gefallen“, sagte der Coach hinterher. „Der Erfolg war wichtig für die Stimmung – nicht nur wegen unseres heutigen Mannschaftsabends.“



In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte VfR-Akteur Fisnik Dukaj nur die Latte getroffen (34.). Im zweiten Durchgang vergab der Lohmarer Yusuf Apak völlig freistehend (65.). Lennart Bär brachte sein Team mit einem Doppelpack auf die Gewinnerstraße (73., 82.), ehe Lars Radzey den Schlusspunkt setzte (89.). „Keiner meiner Spieler hat heute 100 Prozent gegeben. Mir war klar: Wer das erste Tor schießt, gewinnt heute. Der Hangelarer Sieg geht in Ordnung“, so der Lohmarer Coach Sven Bockrath.



SVL: Schneider, Buschhüter (66. Banz), Schröer, Rennen, Dagge, Derenbach, von Malottki, Orfgen, Dias Senica, Timmer (53. Surdulli), Apak.



VfR: Scheele, J. Heinen, Büttgen, Esch (90. Mohebbian), Radzey, Dukaj (90. Hanisch), C. Heinen, Grae (80. Amar), Küpper, Bär (90. Tarnow), Strehl (71. Friesen).



SV Leuscheid – FV Endenich II 2:0 (Wertung). Nachdem der FV Endenich II am Donnerstagabend aufgrund zahlreicher Erkrankungen die Partie abgesagt hatte, wurde die Begegnung mit 2:0 für Leuscheid am Grünen Tisch gewertet.