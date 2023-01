Rhein-Sieg-Kreis – FC Kosova – TSV Wolsdorf 2:3 (1:0). Der neue Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A heißt TSV Wolsdorf. Das Team überholte die spielfreien SF Troisdorf 05.



Dabei war der Aufsteiger aus Sankt Augustin dank Florent Muja in Führung gegangen (5.). Nach dem Ausgleich durch Luis Dräger (48.) schoss Nexhbedin Qestaj den FC Kosova ein zweites Mal in Führung (57.). Nach dem Ausgleich durch Tom Caspers (62.) sah Kosova-Akteur Denis Shala die Ampelkarte (64.). Die Überzahl nutzte Wolsdorf zum Siegtreffer durch Marc Antoine (69.). In der Nachspielzeit sah auch der Sankt Augustiner Arment Azemi die Ampelkarte.

1. FC Niederkassel II – SV Menden 7:1 (4:0). Nach den Toren von Can Daniel Prange (6., 23.), Maximilian Jonas (26./ET) und Deniz Durmus (43.) ging Niederkassel II mit einer klaren Führung in die Pause. Auch den zweiten Durchgang dominierte die Heimelf nach Belieben: Prange (78., 88.) und Anel Tabakovic (52.) legten drei weitere Treffer nach. Den Ehrentreffer markierte Noah Kronester (72.).



SSV Happerschoß – SF Aegidienberg 6:0 (2:0). „Nun sind wir endgültig in der Liga angekommen“, sagte SSV-Trainer Marvin Proba. „Der Sieg geht absolut in Ordnung. Wir haben den Gegner permanent unter Druck gesetzt und schließlich zu spielentscheidenden Fehlern gezwungen.“



Florian Holschbach (10.) und Alexander Gerzen (23.) hatten die Weichen schon vor der Pause auf Sieg gestellt. Ein Eigentor von Alexander Hoß entschied die Begegnung vorzeitig (66.). Maximilian Schiffler (71., 80.) und Fabian Klein (90./+3) schraubten das Resultat in die Höhe.



SV Hellas Troisdorf – RW Hütte 2:1 (2:1). Doppeltorschütze Kyriakos Tsopouridis (19., 33.) war bei einem Gegentor durch Timur Toiga Sucuoglu (38.) der Matchwinner aufseiten des SV Hellas.



SV Allner-Bödingen – TuS Mondorf II 3:2 (2:0). SVA-Trainer Sascha Harnischmacher sprach nach dem 3:2-Erfolg von einer „völlig ausgeglichenen Partie. Letztendlich waren wir effizienter und hatten auch die reifere Spielanlage.“ Die Gastgeber lagen zur Pause dank Jan Victor Kostorz (4.) und Kevin Müllerke (36., FE) mit 2:0 vorne. Robin Rieger erhöhte auf 3:0 (57.).



Mondorf II stemmte sich gegen die drohende Niederlage, doch mehr als die beiden Treffer von Murat Ekizoglu wollte dem TuS nicht mehr gelingen (62., 87.).



SSV Kaldauen – SpVgg Hurst-Rosbach 1:1 (1:0). Quasi mit dem Pausenpfiff markierte der Kaldauener Luca David Brors bereits seinen siebten Saisontreffer. Die Gäste kamen dank Kevin Blome zum schnellen Ausgleich (47.), doch es blieb beim 1:1.



Umutspor Troisdorf – SV Fortuna Müllekoven 5:4 (2:2). Drei Rote Karten und neun Tore waren der Beleg für die wohl turbulenteste Partie des Spieltages. Umutspor-Akteur Ronay Cöcel (62., grobes Foulspiel) sowie der Müllekovener Keeper Dominik Wiegand (5., Handspiel außerhalb des Strafraums) und Lukas Pellkofer (90./+1, grobes Foulspiel) mussten vorzeitig vom Feld.



Den Troisdorfer Sieg stellten Cöcel (8.), Bilal Zariouh (10., 89.), Ouasssim Barakate (47.) und Egemen Genc (71.) sicher. Für die Gäste trafen Florian Mondorf (11.), Marc Bremer (24.), Christoph Meurer (81.) sowie Claudio Cardillo (83.).