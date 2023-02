Königswinter – Ein gemeldeter Dachstuhlbrand in einem Supermarkt hat am Donnerstagmorgen knapp 20 Feuerwehrkräfte in das Gewerbegebiet Mühlenbruch in Oberdollendorf alarmiert. Vor Ort konnte laut Mitteilung der Wehr aber schnell Entwarnung gegeben werden: Es brannten Brötchen im Backofen einer derzeit nicht in Betrieb befindlichen und vom Markt baulich getrennten Bäckerei. Das Kleinfeuer sei schnell gelöscht worden, der Verkauf im Supermarkt habe danach weitergehen können.

Gegen 10.28 Uhr hatte demnach die interne Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst und ein Feuer im Dachbereich signalisiert. Nach Eintreffen der ersten Kräfte wurde Rauch in der derzeit nicht geöffneten Bäckerei festgestellt. Die angebrannten Brötchen in einem Backofen fest wurden abgelöscht und der Bereich mittels Wärmebildkamera kontrolliert. (csc)