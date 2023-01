Königswinter – Im Jahr 2020 musste die Konzertreihe „Klassik in der Scheune“ wegen der Corona-Pandemie komplett abgesagt werden und die „dritte Welle“ machte einen Neustart im Mai 2021 unmöglich. Das Thema „Beethoven zum Geburtstag“ wurde lediglich inzwischen mit dem Zusatz „nachträgliche Geburtstagsgrüße“ versehen – und soll am Sonntag, 3. Oktober, um 17 Uhr mit „Beethoven goes Gipsy“ starten.



Das Marcus Schinkel Trio präsentiert mit dem Gitarristen Josho Stephan und Wolfram Lehnert, Violine, Jazz rund um Beethoven und Stéphane Grapelli. Stattfinden werden die Konzerte der Reihe diesmal nicht in der namensgebenden Scheune auf dem Gelände von Kloster Heisterbach, sondern in der Kirche „Maria Königin des Friedens“ neben dem CJD in Königswinter.



Mehr Besucher als in der Heisterbacher Scheune

„Hier können wir unter Corona-Bedingungen mehr Zuhörer einlassen als in der Heisterbacher Scheune, und im Winter ist die Kirche auch beheizbar“, sagte Pfarrer Markus Hoitz, der zusammen mit Wolfram Lehnert, dem künstlerischen Leiter, den Plan für die Konzertreihe vorstellte.



Am 24. Oktober 2021 folgt um 17 Uhr „Beethovens Nachfolger im Pariser Salon“ mit dem Ensemble van Beethoven in Zusammenarbeit mit dem Bonner Verein „Bürger für Beethoven“. Am 5. Dezember steht „Beethoven: Ries“ – Recital auf dem Programm, bei dem Wolfram Lehnert auf der Violine und Pauli Jamsä am Klavier zu hören sein werden. Am 19. Dezember 2021 heißt es „Christus am Oelberg“ und es werden Beethovens Bühnenmusik „Die Ruinen von Athen“, die 1. Sinfonie und das Oratorium „Christus am Oelberg“ zu Gehör gebracht. Das Konzert gestalten der Kammerchor Oberpleis unter der Leitung von Pavel Brochin und das Kammerorchester Ensemble van Beethoven.

Die Eintrittspreise betragen 18 Euro (ermäßigt neun Euro) je Konzert zuzüglich Vorverkaufsgebühr oder 22 Euro (elf Euro) an der Abendkasse. Das Abonnement für alle vier Konzert kostet 60 (30) Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Die Konzerte werden unter den am Tag gültigen Corona-Schutzbestimmungen durchgeführt. (mmn)