Königswinter – Zu einem Unfall mit insgesamt vier beteiligten Autos wurden am Samstag gegen Mittag Feuerwehr und Rettungsdienst auf die L 83 gerufen. Auf der kurvenreichen Straße zwischen Thomasberg und Ittenbach war der Fahrer eines Opel Astra, unterwegs in Richtung Ittenbach, in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Mercedes der E-Klasse kollidiert.

Der Fahrer eines nachfolgenden 3er-BMW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die verunglückten Autos auf. Mit einer Vollbremsung gelang es dem Fahrer eines vierten Autos noch, einen weiteren Zusammenstoß zu vermeiden. Ein Kind, das in diesem Audi gesessen hatte, wurde leicht verletzt, bedurfte aber nur ambulanter Behandlung. Leichte Verletzungen erlitten auch zwei Insassen des Opel.

Die Landesstraße 83 war nach dem Unfall für längere Zeit voll gesperrt, später konnte eine Fahrspur wieder freigegeben werden.