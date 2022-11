Kommentar zum Maskenkontrolltag Lasche Haltung im Rhein-Sieg-Kreis rächt sich

Lasche Regeln hier, strenge Strafen dort. Und der normale Bürger weiß vielerorts auch nicht immer, was gerade erlaubt ist und was nicht.

Das wird sich rächen, schreibt unser Autor Stephan Propach in seinem Kommentar zum Maskenkontrolltag im Rhein-Sieg-Kreis.

Rhein-Sieg-Kreis – Landauf, landab beklagen Mediziner und Politiker seit Wochen den Flickenteppich, den die Bundesrepublik in Sachen Coronabekämpfung darstellt. Lasche Regeln hier, strenge Strafen dort. Und der normale Bürger weiß vielerorts auch nicht immer, was gerade erlaubt ist und was nicht.

Im Rhein-Sieg-Kreis ist das nicht anders, wie der Maskenkontrolltag am Dienstag gezeigt hat. Die Mitarbeiter des Siegburger Ordnungsamtes greifen nach mehr als fünf Monaten Maskenpflicht und fast zwei Monaten Bußgeld bei Verstößen hart durch. Das tut sicher dem einen oder der anderen weh, ist aber angesichts der aktuell steigenden Corona-Zahlen in Land, Kreis und Stadt durchaus nachvollziehbar.

In Troisdorf nur Verwarnungen

Das Troisdorfer Ordnungsamt lässt sich offenbar von denselben Corona-Fallzahlen nicht beeindrucken und belässt es bei mündlichen Verwarnungen. Dass die Personalien der Maskenverweigerer und -vergesser aufgenommen werden und dass auch außerhalb des Bahnhofs sogar täglich kontrolliert wird, macht diese lasche Haltung nicht wett.

Interessant dürfte sein, wie der vor wenigen Wochen frisch gewählte Stadtrat sich des Themas annimmt. Und auch der neue Bürgermeister Alexander Biber wird als neuer Chef nach seinem Amtsantritt sicher das Handeln seiner Ordnungshüter hinterfragen.

Aktuell muss sich die Stadt Troisdorf zwei Fragen stellen lassen: Ist der Verzicht aufs Durchgreifen in der Aggerstadt vielleicht Programm und wird auch bei der Kontrolle von Gastronomie und Privatfeiern in der Aggerstadt so „flexibel“ agiert? Wer nimmt dann eigentlich eine Stadtverwaltung noch ernst, die angesichts zunehmender Corona-Fälle wie ein Tiger zum Kontrollgang startet und dann wie ein Schoßhund landet?